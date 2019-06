¿Quién es Miguel Ángel Pichetto, el polémico peronista que se fue con Macri?

Fue menemista, duhaldista, kirchnerista y ahora es macrista. Pero, sobre todo, peronista. La cintura política de Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque justicialista en la Cámara de Senadores de Argentina, le ha permitido ahora ser el compañero de fórmula presidencial de Maurcio Macri en las próximas elecciones de octubre.

Para poner en contexto, el líder del Senado de la oposición de centro-izquierda, ahora es el candidato a vicepresidente del oficialismo de derecha.

“Obviamente es una traición hacia el movimiento y todos los compañeros”, dijo esta semana José Mayans, el número 2 del bloque peronista en la Cámara Alta, tras conocer la decisión.

Sin embargo, el que haya cruzado la vereda no ha sido una sorpresa. Aunque es uno de los referentes históricos del Partido Justicialista (PJ), en los últimos años quedó evidenciado su distanciamiento con el sector que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner, pese a que fue uno de los senadores más cercanos a Néstor Kirchner.

Muestra de ello fue su ausencia en la reunión de la cúpula del PJ del pasado mayo en la que, además de Kirchner, referentes de la izquierda como el ex vicepresidente Daniel Scioli o el sindicalista Hugo Moyano reafirmaron su intención de conformar un frente común contra el gobierno de Macri.

Su labor de apoyo al Ejecutivo fue reconocida incluso por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien este martes lo definió como el principal dirigente de la oposición que “permitió la gobernabilidad” del equipo que lidera Macri.

Según analistas, el Gobierno de Mauricio Macri busca, con el senador Miguel Ángel Pichetto como candidato a la vicepresidencia, revertir los sondeos que le restan probabilidades de victoria. (Foto: AFP) AFP

Sin embargo, hace pocos años, exactamente en el 2015, el propio Macri criticó abiertamente a Pichetto poniéndolo como ejemplo del típico político comodín. “Hace 25 años que ves el mismo grupo de gente. Cambia el presidente, pero los de abajo son todos los mismos. Yo lo ejemplifico con Pichetto”, le dijo a un periodista de la cadena Telefe.

—Contra los peruanos—



Su dilatada trayectoria política no ha estado exenta de polémica, sobre todo por diversas declaraciones de tinte xenófobo. En el 2016, la migración peruana en Argentina fue objeto de sus críticas, al relacionarla con la inseguridad y el narcotráfico, lo que motivó una queja de nuestra embajada en Buenos Aires.

Así lo dijo: “¿Cuánta miseria podemos aguantar recibiendo migrantes pobres? El problema es que la Argentina siempre funciona como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo del Perú. Perú ha resuelto su problema con la inseguridad. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos y por argentinos cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar”.

Pero su puntería también la apunto hacia los inmigrantes africanos: “¿Y dónde están los senegaleses? Yo no los veo en ninguna obra en construcción. Están todos vendiendo con una valijita cosas truchas”.

“No me importa que me digan xenófobo”, respondió el año pasado a la prensa, cuando apoyó un proyecto de ley del oficialismo que buscaba cobrarle a los extranjeros que se atienden en hospitales públicos.