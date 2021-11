Una joven de 23 años murió desangrada este lunes por la tarde tras ser atacada por una jauría de perros en San Juan, Argentina. La víctima, quien había salido a correr, logró hablar con su hermano mientras era mordida por los canes.

Como siempre lo hacía, Florencia Elizabeth Ledesma salió a ejercitarse en la localidad de Albardón. Ella no logró reaccionar a tiempo cuando fue atacada de improviso por seis o siete perros.

Según publican medios locales, la víctima trató de escapar, pero los animales la persiguieron o continuaron mordiéndola en los brazos y piernas.

Elizabeth se detuvo entre los montes de un descampado y fue allí donde habló con su hermano, el policía Enzo Ledesma, que llegó a los pocos minutos. Durante el trayecto, en ningún momento detuvo la comunicación, continuaba pidiendo ayuda en sus últimos momentos de vida.

Minutos antes de las 9:00 p.m., Enzo encontró a su hermana inconsciente y con los perros encima, según publica el Diario de Cuyo. Los espantó con disparos al aire, pese a que se le abalanzaron también.

Llamó a una ambulancia para trasladar a su hermana al hospital. Pero, lamentablemente, la joven no sobrevivió al trayecto, perdió la vida en el camino al centro médico José Giordano.

“Lo único que pedía mi Florita era agua. Le puse agua en la boca, pero después de un rato me di cuenta de que ella ya no reaccionaba, ya no se movía, creo que allí ya se había ido”, declaró Rosa Ledesma, una de las tías de la víctima, al Diario Huarpe.

