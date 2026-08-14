La mujer se realizó un tratamiento de fertilización in vitro. Foto: Captura de video/Canal TRO/Facebook
La mujer se realizó un tratamiento de fertilización in vitro. Foto: Captura de video/Canal TRO/Facebook
Por Redacción EC

Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, tras someterse a un tratamiento de reproducción asistida. El nacimiento de su hijo, David, ocurrió mediante cesárea el miércoles por la mañana en el Hospital San Felipe.

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