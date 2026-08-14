Una mujer de 62 años se convirtió en madre por primera vez en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, tras someterse a un tratamiento de reproducción asistida. El nacimiento de su hijo, David, ocurrió mediante cesárea el miércoles por la mañana en el Hospital San Felipe.

El bebé pesó 2,750 kilos y, según informó su madre, nació en buenas condiciones. Mabel permaneció internada después del parto, mientras que el recién nacido pasó algunas horas en neonatología.

El caso llamó la atención por la edad de la madre y por tratarse de un embarazo conseguido varios años después de que iniciara la menopausia.

El embarazo se logró mediante ovodonación

Mabel recurrió a la fecundación in vitro para conseguir el embarazo. Debido a que ya no producía óvulos, el tratamiento se realizó mediante ovodonación, procedimiento en el que se utiliza un óvulo donado que es fecundado en un laboratorio y posteriormente transferido al útero.

La mujer contó que su deseo de ser madre se mantuvo durante años, pese a haber atravesado la menopausia. “Decidí tener un hijo ahora porque hace muchos años que quedé menopáusica, pero yo siempre tuve el deseo de ser madre. No me di por vencida”, dijo.

Mabel explicó que finalmente decidió iniciar el tratamiento y destacó que el proceso transcurrió sin inconvenientes: “Todo salió perfecto: el tratamiento, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz. Siempre quise ser madre”.

Romina Ruffini, obstetra que acompañó a Mabel durante la gestación, explicó que el embarazo fue considerado de alto riesgo debido a la edad de la paciente. Sin embargo, aseguró que los controles mostraron una evolución favorable.

El hospital en donde tuvo lugar el nacimiento. Foto: Google Maps

La especialista indicó que recibió a Mabel cuando tenía 13 semanas de embarazo y que durante el seguimiento no se registraron complicaciones que modificaran el desarrollo de la gestación. “La acompañé en su decisión sabiendo que era de alto riesgo. Su condición de salud durante el proceso fue óptima”, señaló.

La cesárea fue programada para la semana 37 de embarazo, con controles médicos más estrictos debido a las características del caso.

El tratamiento médico utilizado

El médico Matías Colabianchi, quien atendió a Mabel, explicó que la paciente recibió una terapia regenerativa biológica celular con células madre.

Según el especialista, este tipo de procedimiento puede utilizarse para tratar determinadas condiciones relacionadas con la fertilidad. En el caso de Mabel, el embarazo se produjo con el primer tratamiento.

Colabianchi también señaló que anteriormente había atendido a otras mujeres mayores de 50 años que consiguieron quedar embarazadas mediante procedimientos de reproducción asistida.

“La menopausia en estos tiempos no es un obstáculo”

Tras el nacimiento de David, Mabel dejó un mensaje dirigido a otras personas que mantienen el deseo de convertirse en madres. “No hay que darse por vencido. La menopausia en estos tiempos no es un obstáculo; la ciencia avanzó mucho”, señaló.

El caso de San Nicolás representa una situación poco frecuente y se suma a otros antecedentes internacionales de mujeres que fueron madres después de los 60 años mediante técnicas de reproducción asistida.

Entre los casos conocidos se encuentra el de la rumana Adriana Iliescu, quien tuvo un bebé a los 66 años en 2005. Un año después, la española María del Carmen Bousada de Lara tuvo mellizos cuando estaba cerca de cumplir 67 años.

En 2015, la alemana Annegret Raunigk dio a luz cuatrillizos a los 65 años después de recurrir a un tratamiento de reproducción asistida.

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