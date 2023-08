“Serán socios comerciales del sector privado. No hacemos pactos con comunistas (...) No promovería las relaciones con comunistas, ni con Venezuela, ni con Cuba, ni con Nicaragua, ni con China”, aseguró Milei a la agencia Bloomberg en una extensa entrevista donde también aseguró que el Mercosur se ha convertido en una “unión aduanera defectuosa” que planea disolver en un eventual gobierno.

Sobre Brasil deslizó la opción de congelar lazos, unas declaraciones que traen a la memoria las palabras que en mayo tuvo sobre el presidente del gigante sudamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “zurdo salvaje apoyando dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre”.

“Es todo muy nebuloso dentro de las declaraciones de Javier Milei. Él separa al sector privado del público, dice que no tiene problemas en que los privados mantengan relaciones comerciales con dichos gobiernos pero que el Estado no los tendría. Lo nebuloso de su respuesta da pie a que en realidad el Estado no se establecería como un referente para las relaciones comerciales. Y eso es falso, porque el Estado siempre está de alguna forma regulando las relaciones comerciales”, comenta a El Comercio el politólogo argentino Santiago Rodríguez Rey.

Respuestas y ratificaciones

En cuanto a China, el líder economista explicó en la entrevista con Bloomberg que la decisión se da porque en dicho país “la gente no es libre, no puede hacer lo que quiere. Y cuando hacen lo que quieren, los matan”.

Las declaraciones del candidato que actualmente posee la mayor intención de voto en Argentina, sin duda hizo eco tanto en Beijing como en Brasilia.

En el caso chino, el portavoz de la Cancillería, Wang Wenbin, dijo el viernes 18 que “bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino”, su país ha logrado “dos grandes milagros: el rápido desarrollo económico y la estabilidad social a largo plazo”. Además, el diplomático invitó a que Milei visite el gigante asiático para observar la realidad. “Si el señor Milei visita China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y seguridad del pueblo chino”, dijo Wenbin.

Del lado brasileño no hubo una respuesta formal, pero medios argentinos aseguraron que habrían generado un fuerte malestar dentro del gobierno de Lula.

Las declaraciones del líder de la coalición La Libertad Avanza resultan especialmente graves si consideramos que se está hablando de los dos principales socios comerciales de Argentina. Según el último informe del Ministerio de Economía argentino, presentado en junio de este año, las exportaciones con Brasil representan un ingreso de 922 millones de dólares para el país, mientras que las importaciones se estiman en 1.985 millones de dólares.

En el caso chino, la cifra es de 475 millones de dólares y 1.269 millones de dólares respectivamente. Además, cabe resaltar que Argentina se encuentra adherida al acuerdo de la Franja y la Ruta, el ambicioso plan de Xi Jinping con el que busca convertir a China en la principal economía mundial.

“La relación comercial con Brasil es super importante, es nuestro principal socio comercial dentro del Mercosur, a donde va la mayor cantidad de exportaciones industriales argentinas. Con China sucede lo mismo, sobre todo en nuestras exportaciones agrícolas y ganaderas. Insinuar que Argentina perdería a esos socios comerciales sería nefasto”, señala Rodríguez Rey.

Rodríguez Rey asegura que Brasil se ha convertido en un complemento fundamental para la importantísima industria de la soya argentina.

“Lo que resulta interesante de este tipo de entrevistas que da el candidato es que dice lo que no haría o dejaría de hacer, pero debería explicar cómo reemplazaría a Brasil que es el primer socio comercial de Argentina, o a China que es el segundo. Las relaciones con ambos países son claves y en muchos casos pragmáticas, esto lo digo principalmente porque no fue reemplazada ni durante el gobierno de Mauricio Macri y si uno escucha a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dice que hay que mantener relaciones más pragmáticas, sacando el componente ideológico pero reconociendo la importancia del vínculo comercial”, comenta al respecto la periodista especializada en relaciones internacionales Ariadna Dácil Lanza.

La comunicadora, quien además se ha especializado en las relaciones entre su país y Brasil, resalta que el gigante sudamericano no solo cumple un papel clave como socio comercial sino también diplomático, por lo que la disolución de Mercosur sería igual de perjudicial para Buenos Aires.

“El Mercosur es el principal bloque que integra Argentina, no solo de cara a quienes integran el bloque en sí, sino también es la forma en la que nuestro país ha elegido para interactuar con el mundo desde el regreso a la democracia. Argentina ha mantenido una posición, pese a que durante el gobierno de Macri se cuestionó bastante al bloque, que es la de mantener relaciones con el mundo a través del Mercosur. Es una instancia de articulación clave. Y al ser el principal miembro, Brasil no solo es un aliado comercial sino también uno diplomático muy importante”, explica Dácil Lanza.

Entre correcciones y populismos

Conscientes de lo que podrían causar estas declaraciones en una eventual victoria, miembros del entorno de Milei han intentado bajar el tono a sus palabras y ratificarlas.

Tal fue el caso de la economista Diana Mondino, voceada como canciller en un eventual gobierno libertario, quien aseguró entre risas que Milei es un “bocón”. “Lo que no vamos a aceptar es firmar acuerdos que sean transparentes, oscuros, basados en el secretismo, como los que negoció (Sergio) Massa en su último viaje”, dijo la economista aludiendo al candidato del oficialismo que tras las PASO 2023 aparece como tercera opción.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que alguien del equipo de Milei tiene que salir a apagar un incendio desatado por el impulsivo candidato.

“Tras conseguir el primer puesto el domingo, sus respuestas sobre todos los temas en los que había ofrecido algún tipo de precisión han ido cambiando. Parte de su equipo económico y de educación ha comenzado a aparecer en los medios para decir que el ajuste que había prometido del 15% al PBI ahora será del 5%, eso está casi en línea con lo que pide el FMI. La dolarización ya no sería inmediata, las reformas en la educación tampoco sino de segunda o tercera generación. Lo que era una promesa de solución ahora lo es en el muy largo plazo, habla de periodos de 30 años. Es decir, muchas de las declaraciones con las que ha ganado el favor del votante que viene defraudada por las últimas dos coaliciones que han gobernado, han ido cambiando”, señala al respecto Rodríguez Rey.

“Cuando uno se acerca más a la posibilidad de hacer gobierno tiene que ir bajando sus consignas a planes de gobierno. Hasta el domingo 13 ninguna encuesta daba un escenario con Milei primero tras las PASO. Frente a este escenario, las consignas se deben volver más específicas. Entonces, algunos referentes de La Libertad Avanza han comenzado a reconocer que muchas consignas no se podrán hacer inmediatamente”, explica por su parte Dácil Lanza.

Lo mencionado por ambos expertos configura, a todas luces, el comportamiento de un candidato populista. “Claramente Javier Milei es un populista de derecha, según cualquier definición”, ratifica Rodríguez. Sin embargo, el politólogo señala que esto no necesariamente impactaría en el voto final por Milei durante los comicios de octubre.

“Es muy poco probable (que se reduzca su intención de voto por estas declaraciones) porque una lectura tan fina de sus declaraciones la hacemos quienes seguimos el tema de manera muy precisa. Tendría que cometer unos errores muy graves como para que esto afecte a quienes votaron por él. En ese 30% que votó por Javier Milei en las PASO 2023, hay una gran mayoría que está defraudado por los dos grupos que gobernaron antes y se pregunta por qué no votar por esta opción”, explica Rodríguez Rey.