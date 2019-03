Perdió a su familia en accidente, salió a recorrer el país y murió atropellado

Yo necesitaba hacer algo que me hiciera sentir vivo", era la frase que repetía Rodolfo Itre el ciclista jubilado de 68 años que murió hoy en Mendoza (Argentina) , arrollado por un camión. El impulso para recorrer las calles del país era dejar atrás una tragedia familiar: su esposa y sus hijas fallecieron en un accidente de tránsito hace más de 16 años.

El hombre, oriundo de Santa Rosa, La Pampa, buscaba recuperar fuerzas por el dolor que tenía por la pérdida de sus seres queridos y las dificultades económicas que sufría diariamente. Sin embargo, mientras recorría este jueves la ruta 7 a la altura del departamento de La Paz, un camión lo embistió de atrás. Murió en el acto, según reportaron los profesionales médicos que llegaron al lugar de la tragedia.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el siniestro ocurrió a las 9.30 de la hora local cuando un camión Volvo, de la Empresa Transgol, que circulaba por Ruta 7 en dirección oeste-este, atropelló al ciclista en el kilómetro 888.



En el 2002 su mujer y sus dos hijas habían muerto en un accidente de tránsito. Para dejar atrás la impotencia y pelear por su futuro, un día de Nochebuena Itre tomó una bicicleta y comenzó a pedalear por todo el país. Ya había recorrido Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán.

"Lo que yo hacía no era vivir, era durar; entonces me compré una bicicleta y me decidí a cruzar la Argentina", contaba Rodolfo en 2016 en una entrevista que concedió a La Gaceta. "La jubilación no me alcanzaba para alquilar y comer. Elegí comer y ahora la ruta 40 es mi casa. Amigos de mi edad se la pasaban viendo la tele, dándoles de comer a las palomas o esperando que los hijos los visiten o los llamen", explicaba.

Rodolfo se jubiló años atrás. Trabajaba como encargado de mantenimiento de instalaciones de gas, electricidad y plomería en zonas rurales pampeanas. Había padecido dos accidentes cerebrovasculares y fue intervenido quirúrgicamente en 1998 y en 2010. Y sostenía: "Desde que viajo no tuve más problemas de presión, será porque soy feliz".

Fuente: La Nación de Argentina (GDA)