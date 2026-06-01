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Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) patrullan entre gases lacrimógenos en el barrio de Chacao, mientras opositores de Nicolás Maduro participan en una manifestación en Caracas, el 30 de julio de 2024. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP).
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) patrullan entre gases lacrimógenos en el barrio de Chacao, mientras opositores de Nicolás Maduro participan en una manifestación en Caracas, el 30 de julio de 2024. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP).
/ YURI CORTEZ
Por Agencia EFE

La Justicia de Argentina solicitó a España la extradición del excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), dentro de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que se tramita en tribunales argentinos.

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