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Resumen

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Un submarino de la clase Scorpene como el que quiere comprar Argentina. (Creative Commons).
Un submarino de la clase Scorpene como el que quiere comprar Argentina. (Creative Commons).
Por Agencia EFE

El Gobierno de Argentina planea tomar préstamos internacionales por un total de 3.500 millones de dólares para adquirir tres submarinos y dos fragatas destinadas a su fuerza naval, según consta en el proyecto de Presupuesto 2027 remitido por el Ejecutivo al Parlamento.

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