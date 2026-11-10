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El papa León XIV recibe las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, acompañado por su esposa María Belén Luduena y su hijo Vito Macri, durante una ceremonia frente a la Casa Rosada, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP).
El papa León XIV recibe las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, acompañado por su esposa María Belén Luduena y su hijo Vito Macri, durante una ceremonia frente a la Casa Rosada, el 8 de noviembre de 2026. (Foto de TOMAS CUESTA / AFP).
/ TOMAS CUESTA
Por Agencia EFE

Diputados opositores pidieron explicaciones al Gobierno de Argentina por la instalación de una carpa VIP para políticos, empresarios y celebridades durante la multitudinaria misa que el papa León XIV celebró el lunes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, y que ha generado una gran polémica.

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