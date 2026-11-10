Diputados opositores pidieron explicaciones al Gobierno de Argentina por la instalación de una carpa VIP para políticos, empresarios y celebridades durante la multitudinaria misa que el papa León XIV celebró el lunes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, y que ha generado una gran polémica.

El espacio exclusivo, con servicio de comidas y aire acondicionado, desató críticas por el contraste con los cientos de miles de fieles que esperaron durante horas bajo el sol para ver al pontífice.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó una petición a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller, Pablo Quirno, para que expliquen quién decidió esas invitaciones, con qué criterios se seleccionó a los asistentes y quién financió la contratación de la carpa y el servicio de catering.

CARPA VIP: JORGE MACRI MINTIÓ Intentando evadir sus responsabilidades el Jefe de Gobierno porteño dijo que la famosa “carpa vip” era para el coro y los trabajadores, y que los budines estaban de más. Es MENTIRA! La carpa VIP era otra carpa, con otro menú (brduquetas y canapés, no budines o medialunas). Acá el video de la carpa del Coro que como se puede ver NO ES LA CARPA VIP. — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) November 10, 2026

Paulón dijo este martes, en una entrevista con Radio 750, que se hizo “una contratación directa de 10.000 millones de pesos argentinos (6,5 millones de dólares) con una productora de espectáculos, sin licitación, que es la que organizó este evento”.

Según explicó, la organización de la misa “incluía, en principio y por pedido del Arzobispado, un espacio reservado para que el Papa pudiera saludar a algunos empresarios que aportaron económicamente para que la visita fuera posible, pero se convirtió en una carpa VIP con catering, aire acondicionado y alrededor de 200 invitados del mundo del espectáculo”.

"Carpa VIP": Por los comentarios sobre un sector especial durante la misa del Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires https://t.co/xGgqGXmxGn — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 10, 2026

La controversia se produjo por el contraste entre los invitados que tuvieron acceso al sector reservado y los miles de fieles que se congregaron en las inmediaciones, muchos de los cuales viajaron desde otras provincias, pasaron la noche en las calles y aguardaron durante horas bajo el sol.

El episodio también generó una contradicción frente al mensaje del pontífice, quien durante su primera misa en Argentina reivindicó la solidaridad y la atención a las personas vulnerables, y advirtió sobre la precariedad social y la falta de estabilidad laboral.

Según el diario La Nación, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires cursó invitaciones a figuras del espectáculo y empresarios, mientras que la contratación de la carpa y el servicio de comida quedó a cargo del Gobierno nacional, que encargó el trabajo a la productora DF Entertainment por 8.690 millones de pesos (casi 5,54 millones de dólares).

El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, reconoció este martes la existencia de una carpa exclusiva: “Me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más, pero tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea”, dijo a la emisora de radio La Red.

En paralelo, la diputada opositora Marcela Pagano cuestionó el gasto de la organización y denunció que las contrataciones directas para la misa y la vigilia superaron los 20.350 millones de pesos (cerca de 13 millones de dólares), incluidos servicios de sonido, pantallas, vallados y generadores.

El papa celebró el lunes su primera misa en Argentina desde un imponente altar montado a los pies del Monumento de los Españoles y a la que asistieron 2,5 millones de fieles.