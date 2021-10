La justicia federal de Argentina ha citado por tercera vez al expresidente Mauricio Macri para comparecer en una investigación sobre las acciones de su Gobierno tras la tragedia del ARA San Juan, un submarino que desapareció misteriosamente en noviembre del 2017 y que fue encontrado un año más tarde, hundido y con sus 44 tripulantes muertos.

Este miércoles 20, el juez federal de Dolores, Martín Bava, fijó el 28 de octubre como fecha para la indagatoria al exmandatario, luego de que no asistiera a las audiencias pactadas para el 7 de octubre y el mencionado miércoles. Para la última de las citaciones, Macri presentó una recusación para apartar al magistrado por “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad” en su contra.

La maniobra legal, sin embargo, fue rechazada y Bava se defendió asegurando que “no tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con los querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna”.

La justicia investiga si durante la gestión de Macri se realizó un espionaje a los familiares de las víctimas del San Juan sin autorización judicial, lo que correspondería a una práctica ilegal.

Según la imputación, el Gobierno de Macri habría “ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias” contra los familiares de las víctimas, con la intención de obtener “información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos”.

“Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan”, señaló el juez Bava en su resolución del 1 de octubre.

El espionaje, detalla la causa, se habría realizado desde la base de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en Mar del Plata.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre del 2017 y fue encontrado el 17 de noviembre del 2018 hundido a 907 metros de profundidad. Los 44 marinos que viajaban en él murieron. Las causas del naufragio aún son desconocidas. (Foto: "La Nación" de Argentina / GDA)

¿QUIÉN ES EL JUEZ BAVA?

Nacido hace 58 años en Buenos Aires, Martín Bava combatió en la Guerra de las Malvinas con apenas 19 años. Tras su regreso del conflicto, y su condecoración en el Congreso de la Nación, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Siete años más tarde empezó a trabajar en los juzgados nacionales de Sentencia, pasó por varios tribunales, en la Defensoría Oficial, y en la justicia federal de Morón y San Martín, según un artículo del portal argentino Infobae.

En el 2009 se convirtió en juez federal del juzgado 2 de Azul, aunque su llegada estuvo rodeada de polémica. En una nota enviada al Senado, dicho juzgado se opuso a integrar a Bava alegando que un año antes había reprobado el examen concursal para ser parte del juzgado federal de Dolores.

En dicha prueba, que terminó siendo anulada porque ningún candidato consiguió los 40 puntos establecidos como mínimo, Bava habría obtenido apenas 23 puntos.

Pese a ello, su entrada se consumó. Desde entonces ha trabajado en el juzgado 1 de Azul, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y un juzgado de primera instancia de esa ciudad para luego llegar al de Dolores, detalla Infobae.

Durante su carrera, Bava ha sido denunciado por el exfiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, por presunta falsificación de un acta de juicio oral, agrega el portal argentino.

El proceso contra el exmandatario representa el caso más importante que ha asumido como magistrado.





El juez federal Martín Bava está a cargo del caso que investiga el presunto espionaje del Gobierno de Mauricio Macri a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. (Foto: "La Nación" de Argentina / GDA)

IMPACTO ELECTORAL

Macri se ha defendido alegando que el proceso en su contra tiene motivaciones políticas, señalando que las citaciones se dan a pocas semanas de las elecciones legislativas del 14 de noviembre a las que el oficialismo no llega como favorito según las encuestas.

El exgobernante no es candidato para estos comicios, pero apoya a la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC).

El caso de espionaje es apenas uno de cuatro investigaciones activas contra el exjefe de Estado.

Las otras causas investigan si su Gobierno intentó perjudicar a las arcas estatales al intentar vender el Correo Argentino al Grupo Macri, el supuesto contrabando de “material represivo” a Bolivia durante las manifestaciones del 2019 que terminaron con la salida de Evo Morales de la presidencia y la asfixia financiera contra el Grupo Indalo, detalla un artículo del diario Ámbito.

Pero, ¿estas investigaciones representan una amenaza para las ambiciones electorales de JxC?

“Una de las características principales que tienen algunas de las causas es que son complicadas de entender para el gran público. Eso hace que el foco se centre en el expresidente, pero él no es candidato. Y como hay una distribución de fuerza dentro de la coalición, eso hace que el impacto se diluya. Hay demasiadas figuras como para que el impacto sea muy grande. Según las últimas encuestas de Imagen, dentro del bloque de JxC el expresidente es quien tiene peor imagen pero muestra un leve repunte. De todo el balance de las principales figuras opositoras es la única que no tiene un balance positivo de imagen. En el caso de los oficialistas, todos tienen un saldo negativo en su imagen pública. Eso hace que Macri quede como una figura intermedia, remite a un pasado reciente de problemas económicos pero es muy difuso para que sus problemas se anclen a los candidatos de JxC”, explica a El Comercio el analista político argentino y especialista en comunicación política Santiago Rodríguez Rey.

Las elecciones primarias (PASO) celebradas en setiembre representaron una gran derrota para el oficialismo, que resultó perdiendo en 17 de las 24 jurisdicciones del país.

Las PASO 2021 fueron una gran derrota para el oficialismo, que perdió en 17 de las 24 jurisdicciones del país. (Foto: Juan Ignacio Roncoroni / EFE)

¿Los procesos contra Macri podrían representar un salvavidas político para el kirchnerismo? Para Rodríguez no, principalmente porque el tema “se diluye en un mar de campaña”.

“Al tener las PASO en Argentina se tiene una ligera oportunidad de reorganizar estrategias. Sin embargo, el tiempo entre las primarias y las elecciones legislativas es muy corto. En un principio no ha sido la estrategia de Gobierno asociar las causas judiciales con las figuras, lo ha intentado en los debates pero no en las campañas públicas. Y los debates, como sabemos, son seguidos por personas muy politizadas, con el voto prácticamente decidido. Entonces, el impacto que puede llegar a tener es menor”, señala el experto.

Tal como menciona Rodríguez, los sondeos en Argentina aún resultan desfavorables para Macri. Sin embargo, el expresidente ha visto crecer su imagen en cuatro puntos entre julio y agosto de este año, llevándolo a un 34% de imagen positiva en la opinión pública, aunque cargando con el 60% de opiniones negativas.

¿De mantenerse esta tendencia, podría pensarse en el regreso de Macri a la palestra política? “Uno puede tomar en cuenta que Mauricio Macri no fue candidato en estas elecciones. En el 2017, la primera elección tras su salida de la presidencia, Cristina Fernández sí fue candidata. Puede tomarse como un reconocimiento (de Macri) de que su imagen está muy golpeada. Pero como te mencioné hay un repunte moderado en su imagen pública. Es muy prematuro saber si esa mejora tiene como consecuencia una eventual candidatura en el 2023. Pero sería extraño, porque algo que sí ha hecho el partido opositor es tener muchas figuras con capacidad de ser candidatos. No tienen la necesidad de volver a la figura anterior para que sea candidato. Macri tiene peso, influye, es importante, ha sido parte parcialmente de la campaña pero no ha sido central. Ha aparecido cuando hubo alguna necesidad de reforzar la imagen de unidad en el partido. Hasta el momento, sus manifestaciones no son las de ser candidato”, señala.

