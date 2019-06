Argentina: Precandidato presidencial Alberto Fernández es hospitalizado

Buenos Aires. El precandidato a la presidencia de Argentina Alberto Fernández, compañero de lista de la ex mandataria Cristina Kirchner, fue internado en la noche de este lunes en un centro de salud de Buenos Aires para realizarse un chequeo médico que le permita empezar la "campaña en paz", según explicó él mismo.

En declaraciones telefónicas al canal C5N, el abogado, de 60 años, quiso aclarar el motivo de su ingreso hospitalario, que previsiblemente se alargará 48 horas, para "desmitificar y sacar cualquier locura de la cabeza de alguien".

"No hay ningún tema que sea preocupante, solo para empezar una carrera (electoral) que va a ser difícil", señaló.

Según explicó Fernández, precandidato por el peronista Partido Justicialista, acudió esta tarde al Sanatorio Otamendi de la capital para consultarle a su médico de cabecera por una tos que sufre desde hace 15 días que le está "volviendo loco".

"Cuando vine acá, me propuso aprovechar para hacer un poco mas de estudios, me dijo... 'teniendo en cuenta que largás una campaña... hagamos lo necesario para que... quédate unos días, hacemos todo lo que tengás que hacer y empezás tu campaña en paz", relató el ex jefe de Gabinete del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de los primeros meses del Ejecutivo de su esposa, Cristina Kirchner (2007-2015).

El abogado descartó haber sido ingresado por un herpes, como publicaron algunos medios, e insistió en que se trata solo de una serie de estudios de rutina que se hace "primero" por su tranquilidad, no por el cargo que pueda "llegar a ejercer", en referencia a un eventual triunfo electoral.

"Seguramente el jueves estaré a 'full' en la campaña. Tuve hace muchos años un problema con un coágulo que se me había puesto en el pulmón, pero fue todos los antecedentes que tuve. Como era una tos muy persistente, que me preocupaba, por eso decidí hacer esto, pero está todo espléndido", concluyó.

La imagen de Alberto Fernández cobró fuerte popularidad cuando el 18 de mayo pasado la ex presidenta sorprendió al anunciar que le pidió que sea candidato a presidente para las elecciones del 27 de octubre próximo -que estarán antecedidas por unas primarias el 11 de agosto en la que se resolverán las listas definitivas de cada coalición-, con ella como vicepresidenta.

Fuente: EFE