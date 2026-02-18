Prensa extranjera en Argentina advierte que Gobierno de Milei pone límites para cubrir la protesta en el Congreso

Escuchar
Integrantes de la policía sujetan a una persona durante una manifestación contra la reforma laboral, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de febrero de 2026. (Juan Ignacio Roncoroni / EFE)
/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) expresó su “profunda preocupación” por las medidas anunciadas por el Gobierno del Javier Milei que limitan la cobertura periodística en las inmediaciones del Congreso, con motivo de las protestas previstas esta semana contra la reforma laboral que se debatirá en la Cámara de Diputados.

