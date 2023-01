El presidente argentino, Alberto Fernández, expresó este viernes que terminará su mandato en diciembre próximo “con los mismos bienes” con los que llegó al poder en 2019, en un discurso donde trató de diferenciarse del expresidente opositor Mauricio Macri (2015-2019) en el inicio de un año electoral.

“Tengo la frente bien alta”, dijo el mandatario peronista, que culmina su mandato el 10 de diciembre próximo, tras afirmar: “Me voy del Gobierno con los mismos bienes con los que llegué”.

En un acto para la entrega de viviendas en la ciudad de Buenos Aires, Fernández, papel en mano, respondió las críticas del ex presidente de derecha Macri al Gobierno kirchnerista, en el inicio de un año en que se realizarán los comicios presidenciales.

Aún no se ha definido si ambos dirigentes serán candidatos a presidente en las elecciones primarias de agosto próximo y las generales en octubre siguiente.

“Cuando yo lo escuché decir a Macri que mi palabra pierde valor, a mí me duele. Porque lo que me comprometí a hacer, lo cumplí”, expresó Fernández, y fustigó al ex mandatario indicando que durante su mandato “lo que hizo la Argentina fue deteriorarse”.

“Yo no miento, yo hago. Porque los peronistas sabemos que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, Macri”, le respondió.

En unos comicios donde también participarán los partidos “libertarios” de ultra derecha con los que también compite la coalición opositora, Fernández indicó que en su Gobierno “la libertad es absoluta y se dicen barbaridades” y que prefiere “que se digan barbaridades antes de coartar la libertad”.

Al día siguiente de conocerse que la inflación de 2022 fue de 94,8 %, Fernández se quejó de quienes “preanunciaban” una hiperinflación o una inflación de tres dígitos y “los agoreros de siempre que anunciaban un final catastrófico” para señalar que, por el contrario, el año pasado terminó “con tranquilidad social”.

Fernández respondió a Macri cuando dijo que la argentina “debe ser la sociedad más fracasada” por el alto nivel de pobreza (43,1 %, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina), al indicar que en cambio “es una sociedad maravillosa que se ha recuperado mil veces de los Macri que pasaron por Argentina”.

“Siento que la Argentina de hoy está mucho mejor que la Argentina que recibí en el año 2019″, dijo Fernández respecto del traspaso de mando que le hizo Macri. “Cuando termine este tiempo vamos a tener una Argentina pujante”, prometió.