En Argentina, se hizo viral un video, grabado el pasado 30 de agosto, de una maestra insultando a un grupo de estudiantes mientras estaban en clase. Uno de los alumnos filmó los hechos en su celular y lo compartió en redes sociales. Esto ocurrió en la Escuela N°1 de Lobos, en la provincia de Buenos Aires.

En el metraje, se puede oír a la docente decir: “Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, esto mientras estaba de pie frente a todo el salón.

De forma agresiva, continuó con los improperios hacia los jóvenes: “Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”, insinuando que sus estudiantes tenían alguna condición mental desfavorable.

El video, pese a que fue grabado el pasado mes de agosto, fue suficiente para que la madre de una joven de ese curso le relatara al medio argentino ‘Todo Noticias’ que esa no fue la única vez que hubo una situación parecida con esa maestra.

“Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”, aseguró la madre, quien no dio su identidad.

Igualmente, trajo a la memoria una ocasión en la que un grupo de padres se reunió con el director del colegio para mencionarle la situación; sin embargo, este les respondió que los jóvenes “no pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza vamos a denunciar a los alumnos y sus familias. Nunca nos pidió disculpas”, enfatizó.

Así mismo, otro grupo de papás se reunió directamente con la maestra, quien negó los hechos.

“Las imágenes son contundentes, no puede negar nada. Además, nos amenazó y nos dijo que si el video se viralizaba nos iba a denunciar. Yo no tengo miedo. Ya puse un abogado” dijo una madre.

Escuela Primaria N° 1 "Pilar Beltrán". Los problemas con la maestra habrían empezado desde marzo del presente año, según una madre. / Google Maps

También mencionó que envió una petición en el cuaderno de control de su hija para reunirse con el director de la institución educativa, pero no ha obtenido respuesta hasta la fecha.

Según información del medio argentino, las autoridades del colegio retiraron a la maestra de su cargo y se le asignó un rol administrativo para que no estuviese cerca de los niños. Sin embargo, no se sabe si habrá alguna investigación en su contra o si se discutirá su continuidad en el colegio.