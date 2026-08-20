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Fotografía de las protestas contra el veto de Milei al aumento en las pensiones, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / referencial
Fotografía de las protestas contra el veto de Milei al aumento en las pensiones, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / referencial
Por Agencia EFE

Mientras el presidente de Argentina, Javier Milei, defendía este jueves su plan económico en el Council of the Americas, miles de personas protestaban en las calles de Buenos Aires contra el alto endeudamiento de las familias y el cierre de más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023.

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