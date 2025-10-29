Fotografía de archivo de agentes de la Policía Federal Argentina. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Fotografía de archivo de agentes de la Policía Federal Argentina. Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Argentina refuerza fronteras por operación policial en Río de Janeiro
El ordenó el miércoles reforzar sus fronteras este y noroeste para evitar un “desbande” ante la , donde una operación policial contra un grupo narco dejó más de 100 muertos.

El martes fuerzas de seguridad de Río llevaron a cabo un en favelas de la ciudad, con un balance oficial de 119 muertos, 115 sospechosos y cuatro policías, lo que la convirtió en la operación más mortal de la historia de Brasil.

“Reforzamos las fronteras para proteger a los argentinos ante cualquier ‘desbande’ que pueda generarse por los ”, dijo el miércoles la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en una publicación en X. Argentina y Brasil comparten 1.132 Km de frontera.

La funcionaria no especificó si aumentará el personal fronterizo, pero sí pidió que se “envíe a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas para facilitar a las fuerzas posibles identificaciones”.

Bulrrich adelantó que intensificarán los controles en los accesos para los ciudadanos brasileños.

“Significa mirar con cuatro ojos a los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no”, dijo en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno que citó el medio Infobae. También coordinarán acciones con Paraguay y Brasil.

La llamada , el principal grupo criminal de Río de Janeiro, que más se expandió en los últimos años, según las autoridades.

El gobierno contabilizó 119 muertos, pero la Defensoría Pública indicó 132 a la AFP. Autoridades de Río informaron además 113 detenidos, entre ellos 10 adolescentes.

Entre sollozos y olor a cadáver, vecinos de una favela del norte de Rio de Janeiro colocaron más de 50 cuerpos alineados en una plaza el miércoles 29 de octubre, un día después de una operación policial contra el narcotráfico que según un organismo público dejó al menos 132 fallecidos. (AFP)

