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El presidente argentino Javier Milei ha protagonizado más de 100 ataques contra la prensa. (Attila KISBENEDEK / AFP)
El presidente argentino Javier Milei ha protagonizado más de 100 ataques contra la prensa. (Attila KISBENEDEK / AFP)
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

Argentina registró 278 ataques contra la prensa en 2025, con un fuerte protagonismo del Gobierno del presidente Javier Milei, según precisó el informe anual del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que registró el año pasado un récord de agresiones desde que comenzó a medirlas en 2008 y advirtió sobre un deterioro del clima para el ejercicio del periodismo y su impacto en la calidad democrática.

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