Complicado por la omisión en su declaración jurada de una cuenta de U$S 1,2 millones en Andorra mientras era funcionario del gobierno porteño, Valentín Díaz Gilligan, hasta hoy subsecretario general de la Presidencia de Argentina, renunció esta tarde a su puesto en la administración de Mauricio Macri.



El ahora ex funcionario nacional está acusado de ocultar su participación en una empresa radicada en Gran Bretaña dedicada a transferencias de jugadores de fútbol que contó con 1,2 millones de dólares a su nombre en una cuenta en un banco de Andorra.



En el Gobierno de Macri habían dejado en manos de la Oficina Anticorrupción la investigación sobre la actuación de Díaz Gillian. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo hoy que si la institución que conduce Laura Alonso determinaba que había actuado de manera incompatible con su función, Díaz Gilligan debía "dar un paso al costado".



Antes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había asegurado que el Gobierno no protegería a ningún funcionario, aunque había aclarado que no se trataba de un hecho "de corrupción" con fondos públicos.

En una entrevista con el diario La Nación, el subsecretario general de Presidencia reconoció el sábado que no declaró una cuenta con 1,2 millones de dólares en Andorra porque, según añadió, se correspondía con una sociedad de la que "estaba saliendo" y en la que no tenía beneficios que manifestar.



Díaz Gilligan aseveró que lo que quería era buscar "un lugar donde fuera posible y factible operar" para una empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol y argumentó que no cometió ningún delito, aunque admitió que "hubiera sido mejor" haber declarado el monto depositado en la entidad andorrana, de 980.000 euros, equivalentes a 1,2 millones de dólares.



"Es el dinero de una sociedad, un movimiento normal, no es que era un dinero específico, se fue generando como se generaron deudas y gastos", señaló Díaz Gilligan en la entrevista.



El periódico español El País publicó el viernes que la cuenta, perteneciente a esa empresa británica, de la que el político era representante y accionista, fue abierta en la Banca Privada de Andorra en 2012, cuando Díaz era asesor del Ayuntamiento de Buenos Aires, y se mantuvo en ella hasta 2014, cuando la vendió al ser nombrado director general de Turismo.



"Estamos acá como servidores públicos y eso nos obliga a dar explicaciones cada vez que sea necesario. Espero que en la argentina esto cada vez sea más normal y habitual", señaló el presidente, Mauricio Macri, el pasado viernes.



Denuncia kirchnerista

La tarde del lunes, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció a Valentín Díaz Gilligan por lavado de activos y omisión maliciosa, por no declarar la cuenta en Andorra.



"Debe tenerse en consideración que en Andorra regía el secreto bancario, como así también que la empresa británica, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc", subrayó el legislador kirchnerista.



"Como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal", remarcó el legislador.



La denuncia de Tailhade se formuló ante el juez federal Claudio Bonadio y la investiga la fiscal María Alejandra Mangano.



Fuente: La Nación, GDA/EFE