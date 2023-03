Nada de esto -que suena más propio de una película de acción que de la vida real- llegó a pasar, gracias a una rápida intervención policial.

El preso que soñaba era Esteban Lindor Alvarado, un jefe de la droga rosarino que cumple cadena perpetua en el penal federal de Ezeiza. El plan involucraba a dos cómplices que estaban a pocos kilómetros cuando fueron sorprendidos por las autoridades. La división de Inteligencia de la policía argentina venía siguiendo las actividades del grupo criminal desde hacía seis meses, cuando comenzaron a esbozar la estrategia de escape, que incluía la compra del helicóptero modelo Robinson 44 en Paraguay.

“La ruta de escape era Ezeiza, (dirigirse hacia la zona de) General Rodríguez y ahí reunirse con integrantes de la banda de Alvarado”, detalló un reportero del canal C5N un día después de que se frustrara la cinematográfica idea. Posteriormente, se sospecha que los criminales buscarían fugar hacia Paraguay.

Las autoridades decomisaron la aeronave, detuvieron a dos presuntos cómplices de Alvarado en un aeródromo privado en la provincia de Entre Ríos, donde se encontraron armas, vehículos y dinero en efectivo. La policía, además, allanó diversos domicilios en las cercanías y realizó una requisa en la cárcel de Ezeiza.

¿Quién es Esteban Alvarado?

En la última década ha tenido cuatro condenas judiciales en su contra. Una de ellas es a cadena perpetua. Entre los cargos que pesan en su contra figuran homicidio, asociación ilícita y tráfico de estupefacientes.

Ese es Esteban Lindor Alvarado Rosa, un delincuente rosarino que en pocos días cumplirá 44 años. Una fuente que lleva años tras su pista lo describe como “un tipo sanguinario pero muy inteligente y con mucha plata”, según declaraciones a la agencia de noticias argentina Télam.

Como muestra de su crueldad solo hace falta repasar uno de los procesos en su contra. El año pasado, en el juicio donde Alvarado terminaría siendo condenado a prisión de por vida, uno de los testigos fue un antiguo miembro de su organización criminal. Este sujeto aportó como evidencia un cuaderno donde enlistaba 43 nombres de personas a las que Alvarado había encargado matar.

El testigo posteriormente fue asesinado.

El helicóptero en el que planeaba huir Alvarado fue incautado por la policía argentina en un aeródromo privado en la región de Entre Ríos. / La Nación, de Argentina / GDA

Pero Alvarado, o “El Esteban” como lo conocen en el mundo del hampa, no siempre fue un delincuente de alto perfil. A inicios de los 2000 lideraba una banda dedicada al robo de autos de lujo en el norte de la provincia de Buenos Aires que luego enviaba al desguace en su natal Rosario.

Precisamente uno de estos delitos, haber robado un Fiat Duna en el 2007, le costó su primera sentencia en el 2012, siendo condenado a tres años de prisión suspendida.

Para el 2016, sin embargo, el fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, pudo probar ante la justicia que Alvarado lideraba dicha banda, por lo que su condena se amplió a seis años y medio.

Apenas fue liberado, en el 2018, una nueva orden de captura fue emitida en su contra. Alvarado ahora era acusado de haber ordenado el homicidio del prestamista rosarino Lucio Maldonado, registrado el 14 de noviembre del 2018.

Poder desde la cárcel

Alvarado fue detenido en febrero del 2019. Durante el proceso por el Caso Maldonado, se encontraron pruebas suficientes para presentar cargos en su contra por homicidio, asociación ilícita, lavado de activos, balaceras a edificios judiciales y otros delitos.

Fue entonces cuando recibió la condena a cadena perpetua. Sin embargo, esa no fue la última. El 9 de junio, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario lo condenó a 15 años de prisión por “organizar el transporte de 493 con 930 kg de marihuana el 24 de noviembre de 2017″.

Pero, ¿en el 2017 Alvarado no se encontraba preso?

Efectivamente.

Sin embargo, los barrotes no fueron impedimento para que este cabecilla narco viera crecer su imperio criminal. Desde el 2013, cuando cumplía condena en la cárcel de Campana, comenzó a comprar la voluntad de agentes penitenciarios y llegó a instalar una oficina dentro de su celda, según un reportaje del diario La Nación.

Los cinco agentes que fueron encontrados culpables de pertenecer a la red de Alvarado fueron condenados a entre 1 y 3 años de prisión en procesos que se celebraron entre diciembre del 2019 y junio del 2021.

La justicia argentina determinó, incluso, que Alvarado hizo uso de los cuerpos policiales rosarinos para quitarse de en medio a Los Monos, una banda de narcotraficantes rival.

De acuerdo a La Nación, dentro de los procesos contra Alvarado incluso se ha llegado a mencionar a políticos, cuyas identidades aún no han sido reveladas porque no se les han imputado cargos. “No obstante, se pudo saber que los testigos nombraron a un senador provincial por el peronismo, una funcionaria del Poder Ejecutivo de Santa Fe durante el gobierno socialista y una integrante de la actual administración provincial”, relata el periodista Gustavo Carbajal en su artículo al respecto.

Actualmente existe una causa pendiente de juicio oral en contra de Alvarado y su exesposa, Rosa Capuano, por lavado de activos. Según la acusación, la pareja habría lavado más de 10 millones de pesos entre el 2012 y el 2019 procedente de la venta de drogas en barrios de Rosario. Al cambio actual, la cifra representa apenas US$50.862; sin embargo, en el 2012 el monto superaba los 2,3 millones de dólares.