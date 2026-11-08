Argentina amanece con la circulación restringida y poco movimiento en un domingo de sol y temperaturas primaverales, a la espera del papa León XIV, quien arribará al país por la tarde para dar comienzo a su visita apostólica de cuatro días.

Con banderas papales adornando las farolas y flores blancas recién plantadas en las principales plazas, la ciudad de Buenos Aires permanece expectante ante la llegada del pontífice.

León XIV llegará desde Uruguay a las 16:30 hora local (19:30 horas GMT) al aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, que ha reforzado su seguridad y tendrá su funcionamiento restringido al sumo pontífice.

El papa se trasladará a la Plaza San Martín para rendir un homenaje ante el monumento del prócer argentino, que también es el libertador del Perú, la patria adoptiva del pontífice.

De allí se dirigirá hacia la sede del Ejecutivo para un encuentro protocolar con el presidente argentino, Javier Milei.

La última actividad oficial de este lunes será un encuentro con más funcionarios del Gobierno en el Palacio Libertad, un edificio en donde funcionó el correo central durante buena parte del siglo XX.

“Hoy es el día. Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, publicó en su cuenta de X el canciller Pablo Quirno, junto a una foto en la que una cruz de enormes dimensiones asoma entre el verde de los parques que rodean al Monumento a los Españoles, donde el papa celebrará el lunes una multitudinaria misa.

Allí, en un gran tramo de la Avenida Libertador, por donde los peregrinos caminarán hacia la misa, el tránsito ya se encuentra totalmente restringido y se observa poco movimiento peatonal en la zona.

También se encuentra restringido el tránsito en la zona de Recoleta, donde está la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires que hospedará al papa durante su estadía de tres noches en el país.

La agenda oficial del pontífice también incluye una visita al Cottolengo Don Orione, un centro que acoge a personas con discapacidad en situación vulnerable, y una misa multitudinaria en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, un imponente santuario que todos los años convoca a más de dos millones de fieles.

León XIV visitará el martes la ciudad de Córdoba (700 kilómetros al norte de Buenos Aires), capital de la provincia homónima y la segunda ciudad más poblada de Argentina, para celebrar otra misa masiva.

Su visita motivó un operativo de seguridad que incluye el despliegue de un total de 52.900 efectivos en todo el país, 60 kilómetros de vallas, controles en los puntos de acceso a las celebraciones masivas y restricciones aéreas.