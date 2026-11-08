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Un hombre ondea una bandera de Argentina durante la misa del Papa León XIV en el Parque París Londres de Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP).
Un hombre ondea una bandera de Argentina durante la misa del Papa León XIV en el Parque París Londres de Paysandú, a 375 km al noroeste de Montevideo, Uruguay, el 7 de noviembre de 2026. (Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP).
/ EITAN ABRAMOVICH
Por Agencia EFE

Argentina amanece con la circulación restringida y poco movimiento en un domingo de sol y temperaturas primaverales, a la espera del papa León XIV, quien arribará al país por la tarde para dar comienzo a su visita apostólica de cuatro días.

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