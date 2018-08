La sesión en el Senado en la que iba a tratarse el pedido del juez federal Claudio Bonadio para allanar los domicilios de la senadora y ex presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, imputada en una causa por sobornos, no logró iniciar el debate por falta de quórum. El debate se postergó para el miércoles próximo.

La discusión fracasó por la ausencia de varios senadores del Partido Justialista (PJ). La ex presidenta genera una profunda división en el interior del bloque peronista, que lidera Miguel Pichetto (Río Negro). En el oficialismo hubo dos ausentes -entre ellos, Esteban Bullrich (Buenos Aires), que está de viaje-.

CFK. Senado sin quórum por masiva ausencia del PJ pero también por ausencia de dos senadores de Cámbiemos. La sesión fracasó con 36 presentes, uno menos que el quórum. — Gustavo Ybarra (@NegroYbarra) 15 de agosto de 2018

La fallida sesión contó con 36 presentes, uno menos de lo requerido para el quórum.

Se trata de la segunda cancelación del pleno, que tenía que haberse celebrado el miércoles pasado pero se aplazó porque algunos senadores alegaron no haber tenido tiempo suficiente para leer el documento enviado por el magistrado que solicita realizar los allanamientos.

El jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff , lamentó que "la política le dé la espalda" a la sociedad.

"Hay una decisión política de no dar quórum por parte de un sector importante del peronismo. Es un tema que debería tener a todos los argentinos del mismo lado, empezando por la ex presidenta que debería dar las llaves de su departamento. Lamento que sus ex compañeros avalen la no investigación de lo que está pasando", sostuvo Federico Pinedo. El oficialismo también estuvo ausente Miriam Boyadjian (Tierra del Fuego).

Multitud de empresarios y ex funcionarios fueron detenidos después que salieron a la luz unos cuadernos en los que un chofer de un ministerio detallaba la entrega de dinero en efectivo. (Foto: La Nación / Reuters)

Como cuenta con fueros parlamentarios que impiden que sea detenida o se allanen sus propiedades, el juez federal Claudio Bonadio necesitaba del permiso de la Cámara Alta para poder llevar adelante la medida, en el marco de una causa en la que está acusada de haber integrado una red de sobornos de empresarios de la obra pública durante los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).

El caso judicial ha dejado multitud de empresarios y ex funcionarios detenidos y salió a la luz por los cuadernos que un chofer del Ministerio de Planificación escribió durante más de una década, en los que contaba cómo transportaba bolsas con millones de dólares que empresarios destinaban a miembros del kirchnerismo, entre ellos, supuestamente, el matrimonio presidencial.



Fuente: La Nación de Argentina (GDA) y EFE