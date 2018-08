Buenos Aires. El Senado de Argentina logró iniciar el miércoles, tras dos intentos fallidos en las últimas dos semanas, una sesión para debatir si autoriza a un juez a realizar registros en los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner (2007-2015), aforada por ser senadora, en una causa por presuntos sobornos.

A las 14.30 hora local (12:30 hora peruana), las autoridades de la Cámara Alta dieron por iniciado el pleno tras constatar que había quórum por la presencia de más de la mitad de los 72 senadores de los que se compone el recinto.

De los bloques con mayor peso, destaca la asistencia de los miembros del oficialista Cambiemos y del peronismo, incluido en este el kirchnerista Frente para la Victoria, liderado por la propia exmandataria, quien sí acudió al Palacio Legislativo y se espera que llegue a participar del debate.

"La medida (los allanamientos) es un atropello institucional, una persecución política. La decisión de la senadora es que terminemos con este 'show' y nos pongamos a hablar de lo que verdaderamente interesa a los argentinos, que es cómo sacamos la economía adelante", expresó a la prensa Anabel Sagasti, senadora del peronismo kirchnerista.

En concreto, el juez Claudio Bonadio, que ya ha procesado a Cristina Kirchner en tres de las cinco causas que la afectan e incluso llegó a pedir su desafuero para que pudiera ser detenida -algo que no prosperó-, solicitó al Senado autorización para allanar, en busca de pruebas, su apartamento de Buenos Aires y sus casas de las localidades patagónicas de El Calafate y Río Gallegos.

Cristina Kirchner está acusada de encabezar una presunta red de millonarias coimas de empresarios de la obra pública a funcionarios de su Gobierno (2007-2015) y el de su esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).

La primera fecha establecida para debatir los registros (el 9 de agosto) fue aplazada porque algunos senadores alegaron no haber tenido tiempo para leer el documento enviado por el juez, y la segunda (el miércoles pasado) no prosperó porque la mayoría de legisladores, sobre todo del ala peronista, declinaron acudir a la sesión.



Sin embargo, la cita de hoy llega después de que este martes la exmandataria dijera que no tiene "ningún inconveniente" en que autoricen los registros, con el fin de "terminar" con el "show montado" alrededor de unos "allanamientos sin fundamentos".

No obstante, la senadora pidió que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella.



También que se resguarden sus objetos de uso personal y los que conforman el ajuar de las casas.

Unas condiciones que no se espera que Bonadio acepte.

Inés Brizuela y Doria, legisladora del oficialista Unión Cívica Radical, remarcó antes de entrar a la sesión que los integrantes de las Cámaras deben someterse a la ley "como cualquier ciudadano" y por tanto "no cabe ningún tipo de condicionamiento para autorizar el allanamiento".

En la sesión de este miércoles también se debatirán varios proyectos de extinción de dominio, con los que se busca que el Estado pueda recuperar los bienes incautados en causas delictivas como la corrupción.

Fuente: EFE