El ministro de Economía de Argentina y candidato presidencial, Sergio Massa, advirtió este jueves sobre los riesgos de la dolarización propuesta por el aspirante libertario Javier Milei y prometió ir hacia una “simplificación cambiaria” si llega a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre.

“Siento que el país está en juego y que tenemos que elegir si vivimos en una sociedad que convive, desarrolla e incluye o si nos vamos a la ley de la selva”, afirmó Massa al intervenir en la vigésima edición del Council of the Americas en Buenos Aires, organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Ante un auditorio de empresarios y recién llegado de Paraguay, Massa cuestionó la propuesta de Milei, el candidato más votado en las primarias del pasado 13 de agosto, de dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, rescatando antes sus pasivos mediante bonos de deuda.

El ministro dijo que dolarizar sin contar con suficientes divisas de exportaciones no es viable, menos aún “rompiendo” las relaciones con China y Brasil, principales socios comerciales de Argentina.

Advirtió a los empresarios que la dolarización y la ruptura con socios comerciales estratégicos implicarán la “destrucción” del capital de las empresas, incluyendo el capital humano que “se va a ir de Argentina” si sus salarios se degradan.

Simplificación cambiaria

Massa, ministro de Economía desde julio de 2022, afirmó que “no es fácil administrar” en “una crisis del tamaño” que le toca afrontar a Argentina, una “crisis estructural de sobreendeudamiento” agravada por una crisis “coyuntural” derivada de la sequía que en los últimos meses golpeó a la agricultura, principal fuente de ingresos de divisas de Argentina.

Sobre la veintena de tipos de cambio que coexisten en Argentina, una economía con severos desequilibrios, incluyendo exiguas reservas monetarias, Massa aseguró que no le gusta esa multiplicidad.

Prometió ir hacia una “simplificación cambiaria” y mantener un tipo de cambio oficial competitivo, buscando orden fiscal y superávit comercial, el cual, aseguró, se recuperará en 2024 de la mano de mayores exportaciones del sector agroindustrial, pero también de la minería y de hidrocarburos.

“La recuperación del sector agroindustrial nos va a permitir tener una mejor solvencia y una mayor tranquilidad en términos de acumulación de reservas y una mayor fortaleza en términos de recuperación de nuestra moneda”, sostuvo.