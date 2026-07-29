El helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) de Argentina, que sufrió un accidente donde murieron siete personas, el 29 de julio de 2026. (Captura de @Flash_24_7)
El helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) de Argentina, que sufrió un accidente donde murieron siete personas, el 29 de julio de 2026. (Captura de @Flash_24_7)
Por Agencia EFE

Siete personas murieron este miércoles al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en la provincia de San Juan, en el oeste de Argentina, entre ellos el director de Protección Civil y autoridades de Policía de esta provincia, según informaron fuentes oficiales.

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