Un alumno ingresó armado a un colegio de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe —la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”—, en Argentina, mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones. El hecho ocurrió en la entrada, cuando la comunidad educativa del lugar estaba formada, esperando para izar la bandera.

El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, de repente extrajo el arma de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años. En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares.

El autor del ataque fue aprehendido por la policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por LA NACION.

🚨🇦🇷 | Un joven de 15 años detenido tras un tiroteo en una escuela del distrito San Cristóbal, Santa Fe, Argentina. El ataque dejó a una persona muerta y otras dos heridas. Las autoridades locales trabajan en el lugar para esclarecer los motivos del hecho. pic.twitter.com/RQtF8DR5SU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 30, 2026

Los dos estudiantes heridos tienen 13 y 15 años, y uno de ellos debió ser trasladado en código rojo por la gravedad de las heridas a la ciudad de Rafaela, con perdigones en cara y cuello. El otro alumno lastimado presentaba heridas de menor gravedad, con lesiones en uno de los brazos y en el tórax. El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que ambos menores no tienen riesgo de vida. Una de las víctimas presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva, informó el medio local Uno.

“Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló el profesional y añadió que algunos de ellos llegaron al centro de salud con cortes y golpes ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico.

El funcionario santafesino Muñoz contó, en diálogo con TN, que otros estudiantes de esa escuela ubicada en la ciudad santafesina de San Cristóbal notaron la situación confusa y atípica cuando vieron que salían chicos corriendo de un lado a otro. “Los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta”, indicó. Muñoz indicó que el padre y la tía de la víctima fatal son empleados municipales de San Cristóbal. “Nos toca de lleno el dolor de esta familia porque la conocemos”, dijo el funcionario municipal en Radio con Vos.

A raíz de lo sucedido, que tuvo lugar unos 10 minutos después de las 7, se declaró asueto y duelo y se suspendieron las actividades programadas para la semana en esa institución ubicada en la calle J. M. Bullo 1402. Tras ser evacuada de inmediato, la escuela se mantiene acordonada.

En un video registrado por uno de los testigos dentro de la escuela, se oyen con claridad los disparos. Enseguida, gritos desesperados por doquier y la persona que filma que corre en búsqueda de resguardo junto a niños y adultos.

El padre de uno de los alumnos que presenció la ráfaga de disparos habló con el medio local Aire de Santa Fe y reveló lo que le contó su hijo: “Me dijo que estaban esperando para formar cuando escucharon un tiro. Después, otro. Y ahí empezó a correr”, contó.

“Mi hija llegó a casa llorando y contó que, supuestamente, el chico dijo que iba a disparar a todo un curso”, señaló Silvana, cuya hija asiste a la institución. “Es una situación desgarradora”, agregó.

Cuando la hija de la mujer regresó a su hogar tras el conmocionante hecho, la madre no entendía qué le ocurría, contó la mujer en diálogo con TN. “La tuve que sentar para que me contara porque no paraba de llorar. Están diciendo que el chico tenía el arma camuflada en un estuche de guitarra para que no se dieran cuenta”, prosiguió la madre.

“Saltamos por los tapiales”

Un estudiante que estaba al momento del trágico hecho contó al medio Aire de Santa Fe que cuando comenzaron los disparos estaba con tres amigos. “Pensamos que estaban pateando puertas. Al tercer o cuarto disparo salieron todos corriendo”, relató. Y continuó: “Saltamos los tapiales y un señor nos ayudó. Después llegó la Policía, la ambulancia y había heridos. Estábamos todos asustados pensando lo que había pasado”.

El menor dijo no haber visto al tirador, pero sí “el fuego del arma cuando dispara. Creíamos que estaba explotando algo. Esto no se va a poder olvidar nunca porque va a quedar para siempre la muerte de nuestro compañero”.

Qué dijo el Gobierno de Santa FE

En una conferencia de prensa improvisada, el gobernador Maximiliano Pullaro informó que “inmediatamente tras ocurrido el hecho suspendimos la actividad que teníamos”. “Están viajando funcionarios, además del equipo de víctimas del Ministerio de Seguridad, para acompañar a las familias y a la comunidad educativa en este momento tan duro y trágico”, agregó el funcionario. A las 11 de esta mañana, está prevista una conferencia de prensa para brindar más detalles del caso que conmociona a la provincia de Santa Fe.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, dijo, según indicó el medio Aires de Santa Fe: “Hasta hace un rato estuvimos hablando con el fiscal regional, que se está dirigiendo al lugar. Estamos siendo cautelosos con la información porque hay que resguardar la situación de los menores”.

El funcionario dijo que el hecho “se dio en el marco de una escuela”, por lo que “hay niños menores que están en estado de shock, padres preocupados y toda una comunidad preocupada y dolida”.

Galgrascoli consignó que “va a haber una investigación exhaustiva, concreta y profunda en manos de los fiscales, y el apoyo de la Policía de Santa Fe y la Policía de Investigaciones”. Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno, al lugar se acercarán el ministro de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.