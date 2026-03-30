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Resumen

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Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero.
Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero.
Por La Nación de Argentina, GDA

Un alumno ingresó armado a un colegio de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe —la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”—, en Argentina, mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones. El hecho ocurrió en la entrada, cuando la comunidad educativa del lugar estaba formada, esperando para izar la bandera.

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