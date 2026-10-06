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Resumen

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Filman a vecino mientras disparaba a un grupo de carpincho en Nordelta, Buenos Aires - Argentina. Foto: X
Filman a vecino mientras disparaba a un grupo de carpincho en Nordelta, Buenos Aires - Argentina. Foto: X
Por Agencia EFE

Un hombre fue denunciado penalmente este martes por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires por maltrato animal, después de que medios locales difundieran un video en el que se lo ve disparando hacia un grupo de capibaras en un exclusivo barrio privado de Tigre, en las afueras de Buenos Aires.

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