Un periodista herido en la cabeza durante el acto de campaña de Milei en Buenos Aires

El periodista argentino Cristian Mercatante resultó herido tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, en el que participa el presidente Javier Milei.

Mercatante, periodista del canal de televisión América, resultó con una herida profunda en su cabeza cuando se encontraba en la entrada de un club deportivo de la localidad de Moreno, donde se celebra el último acto electoral del partido Milei para los comicios provinciales.

“Fue una botella. Estaba haciendo una entrevista a los encapuchados. Había personal policial y la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta. Estoy bien”, explicó a los medios mientras los policías se lo llevaban para ser atendido por servicios sanitarios apostados en la zona.

Con el rostro ensangrentado por la herida provocada por el golpe, posiblemente causado por una botella, el periodista señaló que los agresores podrían haber sido los encapuchados a los que intentaba entrevistar y que no se habían identificado. Sin embargo, admitió que no logró ver quién lo atacó.

Poco antes, se había producido una pelea entre seguidores de Milei y manifestantes opositores en los alrededores del predio, una cancha de fútbol rodeada por un fuerte operativo de seguridad.

Este acto encabezado por Milei es considerado una provocación por los peronistas, que tienen en esta localidad y, en general, en la provincia de Buenos Aires, su bastión político, gobernado por Axel Kicillof, uno de los grandes azotes de la oposición al presidente.

Tras varios actos electorales de LLA marcados por hechos de violencia en las provincias de Buenos Aires y Corrientes, el mismo Kicillof y Mariel Fernández, alcaldesa de Moreno, instaron a los residentes a no acudir este miércoles al evento para evitar choques.

Opositores y simpatizantes de Javier Milei se enfrentan durante el cierre de campaña de su partido La Libertad Avanza. Un periodista resultó herido. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni / Juan Ignacio Roncoroni

La zona donde se celebra el acto político es de difícil acceso por sus calles de tierra y lejanía de carreteras, se trata de un área popular donde viven ciudadanos con escasos recursos económicos.

Javier Alonso, ministro de Seguridad provincial, advirtió el martes al Gobierno nacional sobre “las dificultades y graves riesgos” que presenta la actividad en Moreno.

La comitiva de Milei llegó al lugar pasadas las 19:30 hora local (22:30 hora GMT) mientras en el predio se concentraban alrededor de 2.000 simpatizantes de la fuerza de ultraderecha, La Libertad Avanza, muchos menos de los que esperaban los convocantes.

Hace una semana el presidente Milei tuvo que ser evacuado tras ser recibido a pedradas en otro acto electoral, en la localidad de Lomas de Zamora, también de la provincia de Buenos Aires.