Briana, de tres años, estaba en un restaurante de comida rápida ubicado en partido bonaerense de Florencio Varela (Argentina) cuando, en un descuido, corrió hacia el baño y le cayó una olla de aceite hirviendo que llevaba una empleada desde la cocina hacia un depósito.

La niña tiene el rostro, el cuello, los brazos y parte de las piernas quemados. Las lesiones representan el 54% de su cuerpo. Minutos después del incidente, fue trasladada por un patrullero para ser atendida. Actualmente se encuentra internada en estado delicado en el Hospital de Niños de La Plata, a la espera de una evolución y un eventual trasplante de piel.

“Está cada día peor. Sigue con fiebre, no quiere comer. Está muy sedada, le dan mucha morfina para que no le duela tanto. Cada vez que la veo me destroza”, dijo Graciela, su madre, en declaraciones a Telenueve.

Briana está internada en el Hospital de Niños de La Plata.

“Yo estaba sentada con mi nena y me dice que quiere ir al baño. Le dije: ‘Aguantame un cachito que primero vamos a pedir la comida, así vamos al baño tranquilas’. En ese momento, mi hija se me va corriendo al baño. Cuando voy atrás de mi hija, ya tenía todo el aceite caliente”, explicó.

Graciela criticó la atención que les brindaron en la hamburguesería de Florencio Varela, donde nadie se hizo responsable por lo sucedido. “Acá dice una empleada que me acompañó hasta el hospital, pero nunca me acompañaron, es mentira. Se están lavando las manos, abandonaron a mi hija”, se quejó.

Y continuó: “La dueña dijo que se iban a hacer cargo. Me quieren arreglar con plata, pero yo no quiero plata. Quiero a mi hija viva, está muy delicada y puede que vaya a cirugía”.

“Mamá yo quiero ir a casa, llevame a casa”, contó Graciela que le comunicó la niña de tres años. “Es terrible estar ahí”, se lamentó.