Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas participan en una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Personas participan en una manifestación contra la reforma laboral este miércoles, en Buenos Aires. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
/ Juan Ignacio Roncoroni
Por Agencia EFE

Las centrales obreras de Argentina han convocado para este jueves una huelga general en protesta contra el proyecto de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del ultraderechista Javier Milei y que debatirá el pleno de la Cámara de Diputados.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Argentina va a una huelga general este jueves en protesta contra la reforma laboral
Latinoamérica

Argentina va a una huelga general este jueves en protesta contra la reforma laboral

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales
Latinoamérica

Reforma laboral de Milei en Argentina: las claves del proyecto aprobado en el Senado que desata protestas sindicales

Kevin Acosta, el niño colombiano que murió esperando un medicamento para la hemofilia (y la indignación que genera la respuesta del gobierno)
Latinoamérica

Kevin Acosta, el niño colombiano que murió esperando un medicamento para la hemofilia (y la indignación que genera la respuesta del gobierno)

Argentina: Histórica fábrica de neumáticos FATE cierra su planta y despide a 920 trabajadores
Latinoamérica

Argentina: Histórica fábrica de neumáticos FATE cierra su planta y despide a 920 trabajadores