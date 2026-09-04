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Resumen

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Ex Combatientes y Caídos de las Islas Malvinas. Foto: EFE/ Marina Guillén/Archivo
Ex Combatientes y Caídos de las Islas Malvinas. Foto: EFE/ Marina Guillén/Archivo
Por Agencia EFE

Organizaciones de veteranos de la guerra de Malvinas (1982) se mostraron este viernes divididas frente a las medidas anunciadas por el presidente argentino, Javier Milei, en relación a las islas, que fueron respaldadas por algunos mientras que otros las describieron como “un acto de hipocresía” con fines electorales.

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