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La vicepresidenta y presidenta del Senado de Argentina, Victoria Villarruel, en el Congreso Nacional en Buenos Aires, el 27 de febrero de 2026. (Juan Mabromata / AFP)
La vicepresidenta y presidenta del Senado de Argentina, Victoria Villarruel, en el Congreso Nacional en Buenos Aires, el 27 de febrero de 2026. (Juan Mabromata / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, llamó “piratas usurpadores” a los ingleses en un mensaje publicado en redes sociales en la víspera de la semifinal del Mundial 2026 que enfrentará este miércoles a Argentina con Inglaterra y vinculó el encuentro con la histórica reclamación argentina de soberanía sobre las islas Malvinas.

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