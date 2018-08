Lionel Messi nunca tuvo tanto arte en sus pies como cuando recibió los botines personalizados por Lilian Cantero. En agradecimiento, el astro argentino se fotografió con los chimpunes y convirtió a la artista paraguaya en un fenómeno de las redes sociales. Siete meses después suma unos 70 mil seguidores entre sus cuentas de Facebook e Instagram.

“La intención nunca fue volverme famosa, sino hacer lo que me gusta”, cuenta Cantero por teléfono.

—¿Cuántos botines has personalizado?

[Piensa] Hasta ahora lo he hecho para unos 40 futbolistas profesionales y más de 100 personas particulares.

—¿Cómo decidiste enfocar tu arte en los chimpunes?

Todo empezó hace unos años, cuando pinté las caras de The Beatles en unas alpargatas que tenía. Luego, por impulso de una amiga, comencé a tomarlo como un hobby y después mis amigos comenzaron a pedirme que les pinte los botines. Empezaron a pasarse la voz y llegué a una tienda de artículos deportivos, ahí comencé a trabajar con futbolistas profesionales.

“Busco contar la historia de cada jugador en sus botines”

—¿Cuál fue el primer jugador que te buscó?

[Piensa] Si no me equivoco fue Fidencio Oviedo [ex seleccionado paraguayo]; me pidió algo muy simple, creo que fueron letras o algo así. Sin embargo, el primer trabajo que tuvo mucha repercusión fue el que le hice a Derlis González, seleccionado de Paraguay que usó mis botines personalizados en un partido de Eliminatorias.

—Aunque ninguno se compara con los que le enviaste a Messi…

Sí, definitivamente. Desde que empecé a pintar, mi meta fue llegar a un jugador como Messi; por eso no dudé cuando encontré la oportunidad de enviárselos para que conociera mi trabajo. Lo que nunca me esperé fue que se sacara una foto. Yo siempre lo he admirado porque ha hecho historia, empezó de cero, es humilde, de perfil bajo.

—Hace poco lo conociste en Buenos Aires…

¡Sí! Estuve en los premios entregados por la AFA, le llevé unos botines a ‘El Chiqui’ Tapia. Ahí pude conocer a Messi y a otros seleccionados. Fue increíble, me sentí superbendecida por vivir todo eso mientras hago lo que más amo.

—¿Cuánto cambió tu vida a partir de esa foto?

Muchísimo. Me han llegado pedidos y propuestas comerciales de todo el mundo. Se me abrieron las puertas de mercados que ni imaginaba.

—¿Por ejemplo?

He recibido llamados desde Corea, de la India, de Europa. Ya no hay límites [risas].

—¡Te llueven los pedidos!

Sí, para este mes y el siguiente ya tengo la agenda completa. Hoy en día me dedico al 100% a pintar, pero me busco un tiempo para practicar deportes porque este trabajo exige estar sentada mucho tiempo.

—¿Cómo decides qué debes pintar en el chimpún de cada jugador?

Depende. Hay casos en los que los mismos jugadores me envían las imágenes que quieren incluir. En casos como el de Messi, en que no tuve la oportunidad de conversar previamente con él, tuve que investigar sobre su vida y elegir los que consideré los momentos más importantes tanto en su vida personal como profesional. La idea es transmitir la historia de cada jugador en sus botines.

“Desde que empecé, mi meta fue llegar a un jugador como Messi, por eso no dudé cuando tuve la oportunidad”.

—Paolo Guerrero también tiene unos botines tuyos.

Sí, una tienda de artículos deportivos que tenía contacto con él me ayudó a enviarle los bocetos que elaboré. Le gustó mi trabajo, pero se perdió la comunicación. Luego, durante un viaje de la selección peruana a Paraguay por las Eliminatorias, se los pude preparar y entregar. Pero ahora estoy en contacto nuevamente con él y quizás se viene un nuevo diseño.

—¿Has trabajado con otros futbolistas peruanos?

Por el momento no, pero me encantaría.

—¿Cualquier botín puede ser intervenido?

Sí, el jugador puede traerme el botín que desee y en base a eso elaboramos el diseño que mejor convenga. Todos siguen un tratamiento previo para que el botín absorba mejor la pintura. Luego de pintarlo, le aplico una capa de un producto que protege la pintura de los diferentes factores. En total, entre el proceso creativo, la aprobación del jugador y el pintado de los botines, me toma unas dos o tres semanas. Pero he tenido casos en los que tuve que hacerlos en 48 horas. A veces tienen partidos importantes y te lo piden solo dos días antes [risas].

—Pensé que solo los exhibían, pero pueden usarlos para jugar…

¡Claro que sí! El tratamiento después del pintado protege el diseño. Aunque yo siempre recomiendo que los usen solo en partidos importantes y luego los guarden como colección, para evitar el desgaste.

“Me han llegado pedidos y propuestas comerciales de todo el mundo [...] de Corea, de la India, de Europa”.

—Hace un tiempo contaste que querías pintar unos para Neymar también, ¿cómo va eso?

Todavía no he podido hablar con él. Tengo un contacto muy cercano a él, pero estoy enfocándome en otros proyectos. Voy a dejar que fluya y llegue cuando tenga que pasar. La Copa América está cerca, de repente podría hacer algo para esas fechas.

—¿Cuál es el partido en el que sueñas ver unos botines pintados por ti?

Traté de llegar a algún jugador que jugó la final más reciente de la Champions League. Pero no es tan sencillo, antes hay que pasar por las marcas [risas]. Otra opción sería un Barza-Real Madrid, o que estén presentes en alguna final de la Copa Libertadores o la Copa América.

Ficha del personaje

Lilian Cantero muestra uno de los botines personalizados por ella desde su taller en Paraguay. (Instagram)

Lilian Cantero

Artista y diseñadora



Nací en San Lorenzo, Paraguay, hace 25 años. Estudié contabilidad y diseño de modas. Desde hace cinco años comencé a trabajar en la personalización de botines y ahora tengo mi propia marca. Búsquenme en Instagram como @lilicanteropy.