La explosión de un vehículo bomba frente al edificio de la Gobernación del departamento de Meta en Villavicencio (centro de Colombia) ha provocado la noche de este lunes al menos doce heridos y graves daños materiales en los edificios adyacentes.

Según reportan medios locales, la explosión se produjo sobre las 9:30 de la noche (2:30 GMT del martes) en la plaza de la Gobernación.

#EnDesarrollo Bomberos de Villavicencio piden a los habitantes no acercarse al centro de la ciudad, donde ocurrió el atentado terrorista. Además, reportan el colapso estructural del edificio de la Gobernación del Meta. #VocesySonidos https://t.co/TfWMeXWZhq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 24, 2026

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Las primeras imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba, todo en medio de una profunda oscuridad.

Un conocido restaurante de la zona ha quedado totalmente destruido y algunas fuentes hablan de que la estructura del edificio de la Gobernación de Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado equipos de emergencia para tratar de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alarma para atender a los damnificados.

Esta noche el país debe estar unido acompañando a los ciudadanos víctimas de ataque terrorista con carro bomba en la Gobernación del Meta en Villavicencio. Respaldar a nuestras Fuerzas Armadas, a las autoridades y al Gobierno para que puedan combatir el terrorismo que quiere a Colombia de rodillas. — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 24, 2026

También han acudido al centro de Villavicencio unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, escribió en redes sociales el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales. El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz. Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡NO HABRÁ IMPUNIDAD Y NO VAMOS A RETROCEDER! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

El mandatario argumentó que el atentado se debe a que “el narcoterrorismo está desesperado” por la “manera decidida” en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

“Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder”, concluyó.

La Defensoría del Pueblo rechazó “enérgicamente” este atentando y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días.

🚨 ATENTOS | Atentado terrorista en Villavicencio, Colombia. En las imágenes se observa un vehículo severamente destrozado. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el atentado contra la Gobernación del Meta. El balance preliminar es de al menos 12 herido https://t.co/ySNhWV80fF — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 24, 2026

“El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos”, indicó la Defensoría en su cuenta de X.

La entidad también pidió a los grupos armados que respeten el derecho internacional humanitario y que cesen los ataques contra la población y los bienes civiles.

“Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país”, afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Varias autoridades locales también condenaron el hecho, como el alcalde de Medellín (noroeste), Federico Gutiérrez, quien expresó su rechazo y pidió “liberar a Colombia” de los grupos armados que perpetran estos atentados.

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