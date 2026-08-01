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Resumen

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Agentes de policía inspeccionan los restos de un camión tras la explosión de un coche bomba cerca de una comisaría en Cúcuta, Colombia, el 1 de agosto de 2026. (Schneyder Mendoza / AFP)
Agentes de policía inspeccionan los restos de un camión tras la explosión de un coche bomba cerca de una comisaría en Cúcuta, Colombia, el 1 de agosto de 2026. (Schneyder Mendoza / AFP)
/ SCHNEYDER MENDOZA
Por Agencia AFP

Al menos 11 heridos dejó la explosión de un camión bomba el sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, informaron autoridades locales.

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