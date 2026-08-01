Al menos 11 heridos dejó la explosión de un camión bomba el sábado en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, seis días antes de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, informaron autoridades locales.

#TERROR 🚨 Cúcuta bajo fuego 🚨 La capital nortesantandereana amaneció este sábado 1AGO bajo un fuerte ambiente de tensión tras atentado con explosivos perpetrado en las inmediaciones del comando de la Policía de N. S/der, el cual también causó daños en infraestructuras cercanas.… pic.twitter.com/Kjne2Rbggv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 1, 2026

En la madrugada periodistas de la AFP registraron el vehículo en llamas junto a una estación de policía en la ciudad, fachadas destruidas y los alrededores con miembros de la fuerza pública, militares y pobladores que se acercaban a la escena del atentado.

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“En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la policía y tres personas particulares (...) Es un hecho atroz, violento (...) y es lamentable lo que pasó”, declaró a la prensa George Quintero, secretario de Seguridad del departamento de Norte de Santander, donde ocurrió el ataque.

Las autoridades ofrecen una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares por información que conduzca a la captura de los responsables.

De la Espriella, figura de la extrema derecha, asumirá el poder el 7 de agosto en la ciudad de Cali en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

#Alerta 🇨🇴📌 | Atentado con un coche bomba deja once heridos en Cúcuta.



▶️A una semana de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, una explosión dejó un saldo de ocho policías y tres civiles heridos en la zona fronteriza con Venezuela. pic.twitter.com/u4gd8M434W — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) August 1, 2026

Con el apoyo del gobierno de Donald Trump, este abogado millonario prometió intensificar la lucha contra las guerrillas y otras organizaciones narcotraficantes que avivan la peor ola de violencia en la última década en el país, principal productor de cocaína del mundo.

Para lograr sus objetivos, De la Espriella planea forjar una alianza militar con Estados Unidos y también con Israel.

Petro en Cuba

Petro, de visita en Cuba, no se ha pronunciado sobre el atentado.

El presidente colombiano viajó el viernes a la capital cubana para hablar con su homólogo Miguel Díaz-Canel sobre la “política de ahogamiento” de Estados Unidos contra la isla, así como contra los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en el Caribe supuestamente dedicadas al tráfico de drogas.

“Quiero desde Cuba oponerme a una guerra en el Caribe, los misiles contra el mar Caribe dirigidos contra narcos mataron gente humilde, como los organismos de inteligencia de los EEUU lo acaban de comprobar, no sirvieron para nada, pero si asesinaron a 261 personas entre ellas, al parecer, 50 colombianos”, escribió Petro en X el viernes.

La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías que realizarán operaciones terrestres, aéreas y marítimas.

Momentos de terror se vivieron en Cúcuta tras el violento ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/sLGutKztrq — Revista Semana (@RevistaSemana) August 1, 2026

La posesión presidencial tiene lugar tradicionalmente en la sede del Congreso en Bogotá, pero el mandatario electo solicitó trasladar la ceremonia a Cali, en el suroeste del país, una región golpeada por los choques entre bandas narcotraficantes y guerrilleros.

Las guerrillas han lanzado advertencias al presidente electo, que prevé romper con las negociaciones de paz que sostenía Petro con diferentes organizaciones armadas.

De la Espriella ha denunciado en diversas ocasiones la existencia de un plan para matarlo.

MÁS INFORMACIÓN: De la Espriella anuncia que su investidura como presidente de Colombia se hará en Cali

De la Espriella buscaba inicialmente posesionarse en una guarnición militar en el conflictivo departamento del Cauca, pero Petro no autorizó la iniciativa.

Las pasadas elecciones estuvieron marcadas por la violencia política y un recrudecimiento del conflicto armado con bombas, drones explosivos y numerosos atentados contra la fuerza pública.

En 2025, el precandidato presidencial y senador de derecha Miguel Uribe Turbay fue baleado en un acto en Bogotá y posteriormente falleció.

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El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el lunes 13 de julio que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados. (AFP)

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