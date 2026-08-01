Resumen
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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó con “absoluta firmeza” el atentado con bomba ocurrido el sábado contra una estación de policía cerca de la frontera con Venezuela a seis días de su posesión.
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