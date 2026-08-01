El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó con “absoluta firmeza” el atentado con bomba ocurrido el sábado contra una estación de policía cerca de la frontera con Venezuela a seis días de su posesión.

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional (...) El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad”, dijo en X el derechista, sobre la explosión de un camión bomba la ciudad de Cúcuta, que dejó al menos 11 heridos entre policías y civiles.

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El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el lunes 13 de julio que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados. (AFP)

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