icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia AFP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó con “absoluta firmeza” el atentado con bomba ocurrido el sábado contra una estación de policía cerca de la frontera con Venezuela a seis días de su posesión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.