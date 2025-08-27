Milagros Asto Sánchez
Milagros Asto Sánchez

Audios y el negocio de los medicamentos: ¿quién es quién en el escándalo de presuntos sobornos que complica a los Milei?
El presidente de Argentina, Javier Milei, muy acostumbrado a lanzar mensajes furibundos contra la corrupción y el mal uso de recursos públicos en gestiones anteriores, guarda silencio sobre un escándalo de presuntos sobornos en su gobierno que causa revuelo en su país. Su poco usual prudencia obedece no solo a que el caso traería abajo su promesa de eliminar a la ‘casta corrupta’, sino que una de las funcionarias mencionadas es su hermana y mano derecha, Karina Milei. Un golpe político que ya se prevé le resultará difícil de sortear.

