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El cadáver de una de las víctimas, cubierto con una sábana azul, se ve en el lugar de la explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026. Foto: JOAQUÍN SARMIENTO / AFP
El cadáver de una de las víctimas, cubierto con una sábana azul, se ve en el lugar de la explosión tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026. Foto: JOAQUÍN SARMIENTO / AFP
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

Un ataque con bomba el sábado dejó 19 muertos en el suroeste de Colombia, zona con fuerte presencia guerrillera, a poco más de un mes de que se realicen las elecciones presidenciales, informó este domingo la autoridad forense.

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