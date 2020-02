Rosario [La Nación de Argentina/ GDA]. Un avión de Austral Líneas Aéreas proveniente del aeropuerto de Ezeiza sufrió el desprendimiento de una rueda del tren delantero y aterrizó en esas condiciones en Rosario (Argentina), en la madrugada de hoy. Según se informó, no hubo pasajeros ni tripulantes heridos y el desperfecto no fue notificado a la torre control porque no fue detectado por la tripulación hasta después de llegar.

Según confirmaron a LA NACION fuentes de Aerolíneas Argentinas y Austral, por el incidente no se declaró la emergencia, sino que el avión “aterrizó normalmente”. “La novedad fue notificada una vez que llegó al centro de mantenimiento. No avisaron ni a los pasajeros ni a la torre de control porque se dieron cuenta cuando el avión ya había aterrizado”, sostuvieron.

La aeronave de Austral partió de Ezeiza el domingo a la noche Crédito: Aviacionline, vía La Nación de Argentina/ GDA

El incidente fue informado oficialmente por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), que depende del Ministerio de Transporte. Según indicó el organismo, que estará a cargo de dilucidar los motivos que generaron la pérdida de la rueda, no hubo tripulación ni pasajeros lastimados.

[AVISO] Suceso incidente aeronave Embraer 190 Matr. LV-CHQ en Ap. Rosario (Santa Fe) a aprox 02.10 hs UTC. Pax y trip sin lesiones. Interviene JIAAC Sede Rosario — JIAAC (@JIAAC_AR) February 17, 2020

“Suceso incidente aeronave Embraer 190 Matr. LV-CHQ en Ap. Rosario (Santa Fe) a aprox 02.10 hs UTC. Pax y trip sin lesiones. Interviene JIAAC Sede Rosario”, fue el críptico mensaje que publicó la JIAAC en su cuenta oficial de Twitter y replicó esta mañana el portal especializado Aviacionline.

El incidente fue notificado por la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil Crédito: Aviacionline, vía BBC Mundo

La aeronave involucrada en el incidente es un Embraer 190 de Austral Líneas Aéreas, número 2762, que unía los aeropuertos de Ezeiza y Rosario. Según los registros, el vuelo partió de la puerta 24 de Ezeiza la noche del domingo, con casi una hora de retraso de su horario de partida: las 22.28. Según el plan original, el avión debía aterrizar a las 23.12 en Rosario.