Una avalancha en un centro de esquí andino en Chile dejó este sábado tres personas fallecidas y cuatro heridas, informó el estatal Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

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El mismo Senapred informó más temprano de “cuatro personas fallecidas y cuatro lesionadas”, pero horas después rectificó su propia versión.

La entidad indicó que “tras la consolidación de las labores de búsqueda, rescate y verificación por parte de los organismos técnicos desplegados en el terreno, se informa de 3 personas fallecidas y 4 lesionadas”.

El siniestro se registró la tarde de esta jornada a más de 80 kilómetros al noreste de Santiago de Chile, en un sector de la Laguna del Inca, comuna Los Andes, en la región de Valparaíso, donde los montañistas fueron sorprendidos por el movimiento de nieve.

Manuel Millones, delegado presidencial regional de Valparaíso, explicó el motivo de una primera versión equivocada.

“Hubo una información errónea desde el SAMU (Servicio Gubernamental de Atención Médica de Urgencia) que reportó cuatro fallecidos, por eso que esa información que entregó Senapred era incorrecta”, declaró Millones, citado por Meganoticias.

El funcionario señaló más temprano que los accidentados son “todos chilenos” y que “eran turistas de paso”.

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Millones agregó que se recogió la versión del dueño de un hotel del lugar que advirtió a los andinistas que “no pasaran” por el lugar. “No sabemos si tenían experiencia o no”, complementó.