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Imagen difundida por los Carabineros de Chile que muestra la búsqueda de personas afectadas en la Laguna del Inca. X/@ZonaCarabValpo
Imagen difundida por los Carabineros de Chile que muestra la búsqueda de personas afectadas en la Laguna del Inca. X/@ZonaCarabValpo
Por Agencia AFP

Una avalancha en un centro de esquí andino en Chile dejó este sábado tres personas fallecidas y cuatro heridas, informó el estatal Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

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