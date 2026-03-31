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Avión de Delta aterriza de emergencia en São Paulo tras la explosión de uno de los motores. (Captura de video).
Avión de Delta aterriza de emergencia en São Paulo tras la explosión de uno de los motores. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un avión de la aerolínea estadounidense Delta tuvo que aterrizar de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de la ciudad brasileña de São Paulo, después de que uno de sus motores explotara al poco de despegar, en un incidente que terminó sin heridos.

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