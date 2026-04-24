Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Avión de LATAM choca con otro de Aerolíneas Argentinas. Foto: X/@aviaciondigital
Avión de LATAM choca con otro de Aerolíneas Argentinas. Foto: X/@aviaciondigital
Por Agencia EFE

Un avión de la empresa LATAM chocó a otro de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile, en un incidente que no provocó heridos pero que dejó fuera de servicio a la aeronave de la línea aérea de bandera argentina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.