Un avión de la empresa LATAM chocó a otro de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto de Santiago de Chile, en un incidente que no provocó heridos pero que dejó fuera de servicio a la aeronave de la línea aérea de bandera argentina.

Según informó este jueves Aerolíneas Argentinas en un comunicado, un Boeing 767 de esta compañía que cubría la ruta entre Santiago de Chile y Buenos Aires -y estaba por despegar- recibió en su estabilizador trasero derecho el impacto del ala de una aeronave de LATAM, que circulaba hacia otra posición.

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De acuerdo al comunicado, el hecho provocó daños menores a ambos aparatos, aunque significativos como para suspender sus operaciones.

“Es importante destacar que en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación, que fueron desembarcados de acuerdo a los protocolos de seguridad y reubicados en vuelos sucesivos”, aclaró el comunicado de Aerolíneas Argentinas.

A LATAM A321 collides with a Aerolíneas Argentinas 737 during taxi at Santiago International Airport, Chile.



Aerolíneas Argentinas reported that its aircraft was stopped waiting for takeoff. At that moment it was hit from behind by the LATAM A321, which was moving to another… pic.twitter.com/Do1TpEPItD — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 23, 2026

Los pasajeros fueron reasignados a otro vuelo de la empresa argentina y a uno de la compañía Sky.

El comunicado precisó también que Aerolíneas Argentinas inició los trámites necesarios para exigir a LATAM el resarcimiento correspondiente por el episodio.

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