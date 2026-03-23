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El lugar del accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia en Putumayo. (EFE/ Rastreo de Redes).
El lugar del accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia en Putumayo. (EFE/ Rastreo de Redes).
/ Rastreo de Redes
Por Agencia EFE

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

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