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El viceministro de Igualdad de Colombia, Axcan Duque, denunciado por presunta agresión sexual.
El viceministro de Igualdad de Colombia, Axcan Duque, denunciado por presunta agresión sexual.
Por Agencia EFE

El viceministro de Igualdad de Colombia, Axcan Duque, renunció este jueves a su cargo tras conocerse una denuncia en su contra por presunto acoso sexual a una subalterna suya que asegura que recibió “contenido de carácter íntimo” del funcionario sin que mediara consentimiento.

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