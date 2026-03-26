El viceministro de Igualdad de Colombia, Axcan Duque, renunció este jueves a su cargo tras conocerse una denuncia en su contra por presunto acoso sexual a una subalterna suya que asegura que recibió “contenido de carácter íntimo” del funcionario sin que mediara consentimiento.

“Ante la denuncia por presunto acoso sexual atribuida a un alto funcionario de esta entidad (...) actuamos de manera inmediata y sin ambigüedades: el funcionario fue removido de su cargo”, señaló el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

El caso se conoció públicamente luego de que la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido opositor Centro Democrático, divulgara una captura de pantalla de la denuncia y de un supuesto chat en el que el funcionario le envió una imagen desnudo a su subalterna.

“Frente a lo ocurrido, manifesté de manera inmediata mi inconformidad, solicitando que no se repitieran este tipo de comportamientos y reiterando la necesidad de mantener una comunicación estrictamente profesional”, indicó la denunciante.

Según la información, la denuncia fue presentada ante el Comité de Convivencia del Ministerio de la Igualdad, que remitió el caso a la Fiscalía y a la Procuraduría (Ministerio Público) para que efectúen las investigaciones correspondientes en el plano penal y disciplinario.

El Ministerio agregó que activó sus mecanismos internos de atención, en particular el protocolo “Voces Vivas”, con el fin de garantizar la protección integral de la víctima, la confidencialidad y la no revictimización.

Este caso se suma a una serie de denuncias de presunto acoso sexual que en los últimos días han sacudido distintos sectores en Colombia, desde medios de comunicación hasta instituciones públicas.

MÁS INFORMACIÓN: Petro decreta tres días de duelo por los 69 fallecidos en el accidente de avión militar en Colombia

En ese contexto, la Fiscalía anunció la apertura de una “iniciativa investigativa” y habilitó canales para recibir denuncias, mientras que el Ministerio de Trabajo inició inspecciones a medios de comunicación para verificar condiciones laborales y prevenir violencias basadas en género.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que el acoso sexual en el país tiene un carácter estructural y que las recientes denuncias reflejan una problemática extendida en distintos ámbitos laborales.

La Agencia EFE intentó contactar a Axcan Duque para conocer su versión, pero el exfuncionario indicó que por ahora no se pronunciará sobre el caso.

VIDEO RECOMENDADO

Un avión militar se estrelló el lunes 23 de marzo en el suroeste Colombia con 125 personas a bordo, informó la fuerza aérea del país, que no confirmó de inmediato una cifra de muertos. (AFP)

SOBRE EL AUTOR