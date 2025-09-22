Petro acusa a una “mafia internacional” de la muerte de dos artistas colombianos en México

El presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una alocución, en Bogotá, el 17 de septiembre de 2025. (Foto de la Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente de , , acusó este lunes a una “mafia internacional fortalecida” por la “guerra contra las drogas” de la muerte en de los cantantes colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como , y Jorge Luis Herrera.

Asesinaron a nuestra juventud en los Estados Unidos de México. Una mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista llamada ‘guerra contra las drogas’, a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, expresó Petro en X.

MIRA AQUÍ: Hallan cadáveres de dos músicos colombianos desaparecidos en México

Los artistas fueron localizados sin vida este lunes, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país.

Medios como El País y El Financiero citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México, que confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.

Junto a los cuerpos de los músicos, según medios locales, al parecer había un mensaje amenazante por parte de una banda criminal, aunque todavía no hay información oficial de la Fiscalía sobre esto.

El jueves, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda tras la desaparición de ambos cantantes, quienes fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en el lujoso barrio de Polanco, en el centro de la capital del país, tras una presentación que tuvieron el fin de semana previo.

La última vez que se tuvo noticia de Sánchez Salazar fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en la Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

