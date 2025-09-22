Hallan cadáveres de dos músicos colombianos desaparecidos en México

Los cadáveres de dos músicos colombianos desaparecidos desde hace casi una semana fueron hallados este lunes en el centro de México, informaron medios locales citando a la fiscalía del Estado de México.

El cantante Byron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en Polanco, un exclusivo barrio de Ciudad de México.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, luego de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera el domingo colaboración para hallar a los músicos.

Tras la noticia del hallazgo, Petro reaccionó en su cuenta de X.

“ Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos (sic) (...) Más jovenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante ”, escribió el mandatario, sin referirse directamente a las víctimas.

Más temprano, en declaraciones a una emisora colombiana, el manager de B King y Regio Clown se refirió a la desaparición de los artistas durante una gira en México.

“Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes”, dijo el representante Juan Camilo Gallego a Blu Radio.

Aseguró que había denunciado la desaparición de ambos artistas a las autoridades mexicanas.

Sheinbaum dijo en su habitual rueda de prensa matutina que la Fiscalía general de México, la Secretaría de Seguridad y la fiscalía capitalina dirigían las pesquisas.

Según Gallego, su equipo de trabajo y allegados sospechaban de un secuestro, aunque no habían recibido ninguna llamada ni pedido de rescate.

Los familiares y amigos de B King pidieron ayuda para encontrarlo y compartieron imágenes del cantante en redes sociales. Importantes figuras de las escena musical colombiana, como el reguetonero J Balvin, se sumaron al llamado.

Las desapariciones y secuestros, así como las extorsiones y el tráfico de personas, son prácticas habituales de los grupos criminales que operan en distintas zonas de México.

