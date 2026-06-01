Por Carlos Lázaro

Colombia, un país sumido en la peor ola de violencia de la última década, como muchas otras naciones en la región, deberá definir el próximo 21 de junio si va a prolongar la era de la izquierda o girar hacia la derecha más conservadora tras una ajustada primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con el 99% de los votos contabilizados, el millonario Abelardo de la Espriella logró 43,7% y se impuso al senador oficialista Iván Cepeda (40,9%).

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