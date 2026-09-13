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Resumen

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El senador brasileño Flávio Bolsonaro en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
El senador brasileño Flávio Bolsonaro en una rueda de prensa, en Washington, Estados Unidos, el 26 de mayo de 2026. (Octavio Guzmán / EFE)
Por Agencia EFE

Un juez de la Corte Suprema de Brasil levantó este domingo el secreto de sumario de una de las investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de una película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo, informaron fuentes oficiales.

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