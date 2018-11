La colombiana Daniela Tejada enfrenta las horas más duras de los últimos meses.



Su esposo Matthew Hedges, un estudiante de doctorado británico de 31 años, fue condenado el miércoles a cadena perpetua en Emiratos Árabes Unidos (EUA) tras un proceso judicial de seis meses después de ser acusado de espionaje.



Tejada asegura que no ha vuelto a tener contacto con su esposo y no sabe qué puede pasar, pues asegura que todas las evidencias en contra de Hedges han sido "fabricadas".



"Tan pronto como su sentencia fue pronunciada, nos hicieron salir de la habitación (del tribunal) inmediatamente", le dijo Tejada a la BBC al explicar que desde entonces no han podido hablar.



"Él estaba muy asustado cuando se paró frente al juez, porque sabíamos de las posibilidades de que hubiera un juicio arbitrario", relató.



"Empezó a temblar cuando el traductor le comunicó la sentencia. Tuvo que pedir que le reconfirmaran si era correcto lo que escuchó", recuerda.



La justicia en EAU dice tener pruebas "firmes", incluida una confesión de Hedges, de sus acciones de espionaje en ese país de Medio Oriente.



Sin embargo, su familia asegura que le obligaron a firmar esta confesión escrita en árabe, idioma que Hedges desconoce.



Matthew Hedges fue detenido en el aeropuerto de Dubái en mayo pasado.

Tanto la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, como el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, dicen que tratarán este caso en el más alto nivel con EUA, un país tradicionalmente aliado de los británicos.



Sin embargo, Tejada afirma que desde mayo, cuando fue detenido su esposo, las autoridades no actuaron para proteger los derechos de Hedges, quien permaneció durante meses en confinamiento solitario.



"Tuve la impresión de que estaban poniendo sus intereses con Emiratos Árabes Unidos por encima de la libertad y el bienestar legítimos de un ciudadano británico", dijo Tejada sobre los meses pasados.



Las autoridades de EUA comunicaron que la sentencia, que en la práctica podría hacer que el académico cumpliera hasta 25 años de cárcel antes de ser deportado, no es definitiva y que tiene derecho de apelar.



¿Por qué se le acusa de espionaje?



Como estudiante de doctorado de Universidad de Durham de Reino Unido, Matthew Hedges viajó a EAU para hacer investigación para su tesis sobre la estrategia de seguridad de ese país.



Pero fue arrestado en el aeropuerto de Dubái el pasado 5 de mayo.



Según el corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, fuentes de EAU aseguran que se encontró "material de espionaje" en la computadora portátil de Hedges.



Matthew Hedges había vivido durante varias ocasiones en Emiratos Árabes Unidos, por lo que no era un país desconocido para él.

La familia de Hedges afirma que lo obligaron a firmar un documento escrito en árabe, un idioma que él no puede hablar ni leer, el cual más tarde se convirtió en una confesión.



Esto ocurrió después de ser interrogado sin un abogado o ayuda consular, según su familia.



Tejada dijo a la BBC que no se siguió un proceso adecuado, y agregó: "Cualquier cosa usada contra Matt es completamente infundada".



Sin embargo, el fiscal general de EAU, Hamad Saif Al Shamsi, dijo que Hedges había "confesado en detalle sus delitos" y que se le "concedieron todos los derechos" con un "juicio justo y transparente".



"Se presentaron ante el tribunal pruebas convincentes y firmes", agregó Abdulla Al Naqbi, jefe de Asuntos Jurídicos de la cancillería de EAU.



Eso incluía información de sus dispositivos electrónicos extraídas "mediante análisis forense avanzado", así como pruebas obtenidas por agencias de inteligencia de EAU, declaraciones de testigos "y la propia confesión de Hedges".

Daniela Tejada asegura que su esposo estuvo durante meses en confinamiento solitario y bajo condiciones "inhumanas" en EAU.

Al Naqbi rechazó que el acusado hubiera firmado documentos que no entendía, y afirmó que el acusado sí tuvo "representación adecuada" a través de un abogado designado por el tribunal qué él aceptó.



"En los niveles más altos"



Daniela Tejada sostuvo una reunión en Londres con el canciller Jeremy Hunt, quien informó de una reunión previa con el embajador de los EAU en Londres donde hubo "una conversación muy franca".



La primera ministra May dijo que estaba "profundamente preocupada" por la situación, la cual se estaba "tratando al más alto nivel" con EUA.



Pero Tejada dice que las autoridades británicas nunca prestaron la atención debida al caso de su esposo desde su detención en mayo.



"Simplemente ignoraron mis peticiones, dijeron que no era parte de su trabajo, que no era parte de su deber", aseguró Tejada a la BBC al relatar sus peticiones de ayuda consular.

Daniela Tejada volvió a Reino Unido tras la declaratoria de culpabilidad de Hedges en busca de ayuda de las autoridades.

"En una ocasión, uno de los empleados de casos dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tenía deber de atenderlo, por lo que no estaban obligados a hacer tales representaciones", apuntó.



En tanto, Hedges permaneció bajo "condiciones inaceptables" de encarcelamiento, asegura.



El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo a la BBC que Hunt le había "planteado este caso personalmente al príncipe heredero el 12 de noviembre".



"El Ministerio del Exterior ha estado actuando en nombre de Hedges en los niveles más altos posibles", aseguró.



Sin embargo, Tejada subraya que no ha podido hablar con su esposo desde que lo sentenciaron. "Solo imagino que está tan angustiado como yo", cuenta.

Un aliado británico



EAU es un aliado militar de Reino Unido desde hace mucho tiempo.



Unos 200 funcionarios británicos se encuentran desplazados en servicio permanente al país , donde también existe una base aérea y un puerto naval de las tropas británicas, así como una larga relación de defensa, dice Frank Gardner, corresponsal de seguridad de la BBC.

Tejada acusó a las autoridades británicas de haber dejado sin apoyo a su esposo en EAU.

"La sugerencia de que Gran Bretaña podría enviar un espía no tiene sentido. Estoy seguro de que el MI6 [el servicio de inteligencia de Reino Unido] usaría académicos para espiar un lugar si pudieran, pero solo en países en los que resulta difícil entrar", opinó Gardner.



Daniela Tejada hace énfasis en esto, pues considera que las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países debería contribuir a solucionar el problema.



"Ningún aliado debería tratar a los ciudadanos británicos de esa manera. Y no hay ninguna razón por la que ellos pudieran pensar que un aliado cercano les enviaría agentes encubiertos para espiarlos. Es absurdo", dijo a la BBC.



"Solo estaré satisfecha cuando Matt vuelva".