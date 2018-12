Vicepresidenta de Colombia anuncia muerte de ex mandatario Belisario Betancur y luego se retracta Marta Lucía Ramírez afirmó que el ex presidente colombiano Belisario Betancur no ha fallecido, como ella misma informó minutos antes en Twitter. "Lamento mucho haber recibido una información equivocada", afirmó

Vicepresidenta de Colombia rectifica y dice que ex mandatario Belisario Betancur está vivo. (Foto: EFE) EFE