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Una avioneta tras estrellarse contra un edificio residencial y dejar dos personas fallecidas, en Belo Horizonte, Brasil, el 4 de mayo de 2026. (João Guilherme / EFE)
Una avioneta tras estrellarse contra un edificio residencial y dejar dos personas fallecidas, en Belo Horizonte, Brasil, el 4 de mayo de 2026. (João Guilherme / EFE)
/ João Guilherme
Por Agencia EFE

Dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas de gravedad este lunes luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, según confirmaron fuentes oficiales.

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