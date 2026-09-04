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Resumen

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Captura de video que muestra al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), hablando durante una rueda de prensa en Riohacha junto a cuatro cadáveres. (EFE/ Presidencia de Colombia).
Captura de video que muestra al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (c), hablando durante una rueda de prensa en Riohacha junto a cuatro cadáveres. (EFE/ Presidencia de Colombia).
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este viernes ante la prensa cuatro cuerpos cubiertos con lonas blancas, resultado de un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que murió uno de sus líderes, Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

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